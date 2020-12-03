Для подготовки хорошего спортсмена нужно 10 лет

В Чувашии тяжелая атлетика является одним из видов спорта, который развивается достаточно хорошо. Наши штангисты из соревнований возвращаются с солидными победами. Руководитель Федерации тяжелой атлетики Чувашии, главный тренер сборной команды Чувашии по тяжелой атлетике Геннадий Иванов согласился рассказать о развитии этого вида спорта.

– Геннадий Геннадьевич, как давно занимаетесь ответственной работой?

– Наша федерация образована в 1958 году. Многие годы руководителем федерации был Аркадий Александров. В 1995 году прошли аккредитацию. Мне доверили быть руководителем федерации. Тогда я окончил академию. С тех пор прошло 25 лет. Тогда были тяжелые времена. Специальных залов и секций было мало. Тогда у наших спортсменов не было особых достижений. Мало принимали участие во всероссийских соревнованиях. В 1991 году в Чебоксарах в последний раз были проведены соревнования СССР среди молодежи. Для проведения были предоставлены 10 помостов и 10 штанг, но после турнира они пропали. В 1998 году в Новочебоксарском училище олимпийского резерва начали подготовку штангистов. Нам много помогал бывший министр спорта Сергей Шелтуков. В молодости он был тяжелоатлетом. В 2001 году главный тренер сборной команды страны Давид Ригерт нас пригласил на сборы. После этого мы перешли в дом спорта при машиностроительном заводе. Тренировки проводили в фойе, людям приходилось ходить по помосту. Сегодня мне очень много помогает вице-президент нашей федерации, генеральный директор «КрокусАвто» Виталий Дубиков.

– В каком районе уделяют большое внимание тяжелой атлетике?

– Тяжелой атлетикой в н нашей республике занимаются около 500 человек. Штангисты из Чебоксар, Новочебоксарскав, Алатыря, Шумерли, Ядринского, Яльчикского, Батыревского, Вурнарского районов занимаются в спортивных школах. К сожалению, ситуация сейчас усугубляется. Скажем, из алатырского края выходили сильнейшие спортсмены. Но после ухода из жизни уважаемых тренеров авторитет тяжелой атлетики уменьшился. Авторитет уменьшается и в Яльчикском районе. Спортивный инвентарь устаревает, покупать новое денег мало. В Шумерле и Ядрине удалось обновить спортзалы.

– На спортивную стезю вы встали рано…

– Поднимать штангу начал в 80-ые годы прошлого века. Занимался в спортивной секции при агрегатном заводе. Тогда заходить в спортзал завода было непросто, приходилось нарушать, перелазать ворота. Очень хотелось поднимать штангу. Там работали Михаил Кутузов и Владимир Тимошин, приехавшие работать в Чебоксары из Нижнего Новгорода в 70-ые годы. Они соорудили спортзал в бомбоубежище. В секцию брали не всех. Мне тогда было 15 лет. Заниматься начал с братом Станиславом. В военных играх и чемпионате страны занял первое место. В 1995 году стал тренером.

– Уже первые ученики радовали победами.

– В их числе талантливых было много. Среди них была дочь всемирно известного Виктора Андреева Ольга. Она в 1997 году стала мастером спорта, на кубке страны стала обладательницей серебряной медали. Успехов добивался Вячеслав Ластухин из Вурнар, сначала проверил свою силу на турнире Европы в 2007 году, в 2011 году – на Универсиаде. К сожалению, он рано погиб. Яна Виноходова в 14 лет выполнила норматив мастера спорта. В 2008 году Анатолий Лукишин из Алатыря на чемпионате страны стал мастером международного класса. Его земляк Алексей Куршин в 2005 году победил на чемпионате России. Участник Олимпиады Юрий Мышковец после возвращения занимался у меня. В 2003 году на Чемпионате Европы стал призером. В 2009 году добавилась Наталья Хлесткина. В 2011 году она завоевала Кубок страны, в 2012 году удостоилась еще одной награды. Уроженец Батыревского района Александр Мышов на мировом турнире удостоился четвертого результата. Уроженка Ядрина Ирина Баймулкина в 2011 году достойно приняла участие на европейских соревнованиях. Из соревнований европейского уровня и российских турниров в последние годы с победой возвращались Саша Козлова, Наташа Шайманова, Яна Мохина. Их учеников семеро выполнила норматив мастеров спорта международного класса, Наталья Хлесткина – заслуженный мастер спорта. Много мастеров спорта.

– Раскройте, пожалуйста, секреты подготовки спортсменов.

– В спорте важна организация. Переходят от одного тренера к другому. Спортсмену это дает возможность развиваться. Организовали тесную связь с тренерами, работающими на местах. Для училища отбираем самых лучших. Стараемся брать тех, кто выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Каждый год бываем в районах, самых одаренных приглашаем в Чебоксары. Если признаться, что успехов больше добиваются уроженцы села. Очень важно, когда маленькие тренируются со старшими. Юные спортсмены стараются у них брать пример. Для подготовки хорошего спортсмена нужно 10 лет. К этому надо приступать с детства. В первую очередь обращаем внимание на физическую подготовку. Если мышцы работают неправильно, поднимать штангу будет тяжело.

– Есть ли разница при работе с девушками?

– Со всеми работаю одинаково, особенно в плане дисциплины. С девушками работать легче. У них фигура крепкая, но мягче верхняя часть туловища. Поэтому у них плечи не расширяются, как у мужчин. С девушками нужно больше работать на развитие плечевых суставов. При поднимании штанги также отличаются. Тяжелее работать с теми, кто стал мамой. У них меняется организм.

– Для атлетов значимо вес тела?

– Конечно. Не зря спортсменов разделяют на весовые категории. Это не означает, что нужно набрать вес или похудеть. Некоторые могут пополнеть, другие похудеть. Перед соревнованиями спортсмены зачастую сбрасывают несколько килограммов, на это влияет волнение. Во время волнения не хочется есть. При переходе из одной весовой категории в другую меняются нормативы. Допустим, при наборе веса приходится поднимать более тяжелый вес. Поэтому спортсмены следят за состоянием своего веса.

– Как с едой?

– Штангистам необходимо больше употреблять белковую пищу: мясо, яйца, орехи, рыбу… В меню должно быть меньше макаронных, хлебобулочных изделий, сладкого. На сборах для спортсменов готовят шведский стол, то есть они сами выбирают себе еду.

– Что волнует руководителя Федерации тяжелой атлетики?

– Не хватает залов для тренировки. В Чебоксарах, например, нашли место в спортивной школе им. В. Соколова. В Новочебоксарске спортсмены занимаются в спортивной школе олимпийского резерва. Мешает отсутствие зала республиканского значения. Для достижения больших успехов он все же нужен.

Мало тренеров. Среди молодежи есть желающие работать, но не устраивает уровень зарплаты. Им нужна поддержка со стороны государства. Нужны специалисты, преданные своему труду, шагающие в ногу со временем. Сегодня тяжело привлекать молодежь к спорту. В советское время было много желающих, можно было выбирать. Нынешние дети более слабые, изнеженные. Родители считают, что штанга вредна. В тяжелой атлетике нужна не сила, необходим ум. Нужно больше заставлять работать голову. Если все выполнять верно, никто не ранится.

– Спортсменов обвинили в применении допинга…

– К счастью, с этой неприятностью мы не связаны. Все наши спортсмены «чистые». В этом плане руководитель Всероссийской федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов также очень требователен. Конечно, скандал вокруг допинга повлиял на спорт. Надеюсь, что такие пробелы в дальнейшем не будут.

– События последнего времени повлияли и на спорт. Какие у вас задачи?

– Действительно, в этом году обновился спортивный календарь. Всероссийский чемпионат должен был пройти в апреле, но из-за эпидемии его пришлось перенести на август. Наши спортсмены готовятся к участию на этих соревнованиях.

ИЗ БИОГРАФИИ

Геннадий Иванов – заслуженный тренер Российской Федерации и Чувашской Республики, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашии. Он родился в Чебоксарах в 1968 году. Мастер спорта России по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, судья международного класса. Учился в Академии физической культуры г. Москва. Работает в спортивной школе им. В. Соколова.

(газета «Хыпар», №№ 72-73 от 03 июня 2020 г.)