Вести Чувашии 49 (1722) 11.12.2020

Указ Главы Чувашской Республики от , 4 декабря 2020 года № 306 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 31 марта 2009 г. № 16».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 ноября 2020 года № 594-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 ноября 2020 года № 596-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 декабря 2020 года № 597-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 декабря 2020 года № 599-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 декабря 2020 года № 601-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 664 «Об утверждении Правил привлечения Министерством финансов Чувашской Республики остатков средств на единый счет республиканского бюджета Чувашской Республики и возврата привлеченных средств».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2020 года № 671 «О Комиссии по профилактике и противодействию незаконной предпринимательской деятельности, развитию малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2020 года № 672 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 1066-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 1068-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 1070-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2020 года № 1074-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2020 года № 1075-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2020 года № 1076-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2020 года № 1077-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2020 года № 1080-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 декабря 2020 года № 1081-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 декабря 2020 года № 1082-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 декабря 2020 года № 1084-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2020 года № 1085-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2020 года № 1086-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2020 года № 1087-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2020 года № 1088-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2020 года № 1089-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2020 года № 1090-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2020 года № 1091-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2020 года № 1093-р.

Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу № 3а-188/2020.

Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по административному делу № 66а-2128/2020 (номер дела в суде первой инстанции 3а-188/2020).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 842 «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 23 января 2018 г. № 01/06-41».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 843 «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 февраля 2018 г. № 01/06-142».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 844 «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 марта 2020 г. № 01/06-242».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 845 «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 2 ноября 2018 г. № 01/06-1023».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 846 «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2019 г. № 01/06-1227».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 847 «Об утверждении производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 – 2025 годы».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 848 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 мая 2018 г. № 01/06-576».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 849 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 января 2018 г. № 01/06-54».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 850 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 января 2018 г. № 01/06-53».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 851 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 01/06-1173».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 852 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 ноября 2019 г. № 01/06-1172».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 853 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 ноября 2019 г. № 01/06-1161».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 854 «Об утверждении производственных программ Муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания города Цивильск», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 -2023 годы».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 855 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 5 декабря 2017 г. № 01/06-925».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 856 «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021-2025 годы».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 01/06 – 857 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 июня 2019 г. № 01/06-604».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2020 года № 01/06 – 866 «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 января 2018 г. № 01/06-5».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2020 года № 01/06 – 867 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «МВК «Экоцентр», оказывающего услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашской Республики, на 2021-2023 годы».

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 16 ноября 2020 года № 1675 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6447).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 30 октября 2020 года № 01-07/765 «Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Старое кладбище «Кив масар», средние века», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Полевые Козыльяры» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6448).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 329 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 г. № 28» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6449).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/771 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание бывшей типографии Родионова С.Ф., 1913 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 23» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6450).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/772 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный одноэтажный дом, II пол. XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, площадь Октябрьской Революции, д. 17/1» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6451).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/773 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный одноэтажный дом, XVIII в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 42» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6452).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/774 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное трехэтажное здание бывшей винополии, 1896 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 48» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6453).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/775 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное двухэтажное здание бывшего духовного училища, 1882 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 3» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6454).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/776 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное двухэтажное здание бывшей тюрьмы, конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Б. Хмельницкого, д. 19 б» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6455).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/777 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Дом жилой, конец XIX – начало XX вв.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 2» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6456).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/778 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Дом жилой, конец XIX – начало XX вв.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, площадь Октябрьской Революции, д. 8» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6457).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/779 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Дом жилой, 1859 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 30» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6458).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/780 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный одноэтажный дом, конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 54» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6459).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/781 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание школы № 6, которую инспектировал в 1885 г. И.Н. Ульянов», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 6» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6460).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/782 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное одноэтажное здание, конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 36» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6461).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/783 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Двухэтажный жилой дом (первый этаж – каменный, второй – деревянный), конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 3» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6462).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/784 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Дом жилой, 1891 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Горького, д. 7» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6463).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/785 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный одноэтажный дом, конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 2» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6464).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/786 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Крестовоздвиженская церковь (Полевая), 1826 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 85» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6465).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 01-07/787 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Дом жилой, 1910 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Горького, д. 16» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2020 г., регистр. № 6466).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 9 ноября 2020 года № 02-03/126 «О внесении изменения в приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 18 мая 2020 г. № 02-03/41» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.11.2020 г., регистр. № 6467).

Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 304 «О внесении изменения в приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 25 июля 2012 г. № 15» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.11.2020 г., регистр. № 6468).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 9 ноября 2020 года № 02-03/127 «Об определении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя государственного учреждения Чувашской Республики, занятого в сфере энергоэффективности и энергетики, находящегося в ведении Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.11.2020 г., регистр. № 6469).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 9 ноября 2020 года № 02-03/128 «О Порядке осуществления выплат стимулирующего характера руководителям государственных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.11.2020 г., регистр. № 6470).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 11 ноября 2020 года № 401 «О Перечне особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений Чувашской Республики и автономных учреждений Чувашской Республики, созданных на базе имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, учредителем которых является Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.11.2020 г., регистр. № 6471).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 12 ноября 2020 года № 513 «Об утверждении Регламента осуществления контроля за деятельностью организаций, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.11.2020 г., регистр. № 6472).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 289 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.11.2020 г., регистр. № 6473).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 27 октября 2020 года № 487 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 11 августа 2016 г. № 418» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.12.2020 г., регистр. № 6475).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 11 ноября 2020 года № 508 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по регистрации малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.12.2020 г., регистр. № 6476).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 12 ноября 2020 № 03/1-03/748 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.12.2020 г., регистр. № 6477).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 27 октября 2020 года № 488 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 16 августа 2018 г. № 324» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.12.2020 г., регистр. № 6478).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 02-03/121 «Об утверждении Регламента ведомственного контроля за закупочной деятельностью в подведомственных организациях Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 01.12.2020 г., регистр. № 6479).

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Информационное сообщение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) о регулируемой деятельности.

www.hypar.ru