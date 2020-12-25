Вести Чувашии, 51 (1724) № 25.12.2020

Указ Главы Чувашской Республики от 6 декабря 2020 года № 315 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 мая 2013 г. № 47».

Указ Главы Чувашской Республики от 18 декабря 2020 года № 316 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171».

Указ Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 317 «О признании утратившими силу некоторых указов Главы Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 318 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 319 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 декабря 2020 года № 627-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 628-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 630-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2020 года № 673 «Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Цивильского района, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Кабинета Министров Чувашской Республики, на проведение работ по усилению и восстановлению наружных стен многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Никитина, д. 10».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 декабря 2020 года № 675 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2015 г. № 273».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2020 года № 676 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики социально значимым предприятиям мукомольной промышленности на возмещение недополученных ими доходов в связи с реализацией по сниженным ценам муки для хлебозаводов, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2020 года № 677 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. № 116».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 74 декабря 2020 года № 680 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2019 г. № 480».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2020 года № 681 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2020 года № 682 «Об утверждении Порядка и условий осуществления дополнительных (социальных) выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2020 года № 683 «Об утверждении Порядка и условий осуществления специальных социальных выплат обучающимся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования и высшего медицинского образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 686 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 г. № 178».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 687 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2015 г. № 368».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 688 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. № 509».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 689 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 367».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 9 декабря 2020 года № 690 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 217».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 694 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 695 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 696 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 697 «Об утверждении примерных положений об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставления государственных и муниципальных услуг, в сфере имущественных и земельных отношений».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 698 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и субъектов инвестиционной деятельности».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 декабря 2020 года № 699 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров на 2020 год».

Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2020 года № 703 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 18 декабря 2020 года № 710 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета МинистровЧувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2020 года № 711 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 г. № 278».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2020 года № 1099-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2020 года № 1104-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2020 года № 1105-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 декабря 2020 года № 1108-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 декабря 2020 года № 1109-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 10 декабря 2020 года № 1111-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 декабря 2020 года № 1112-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 декабря 2020 года № 1113-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 10 декабря 2020 года № 1114-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2020 года № 1115-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 15 декабря 2020 года № 1120-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 15 декабря 2020 года № 1121-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 18 декабря 2020 года № 1129-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 1133-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 21 декабря 2020 года № 1136-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 1140-р.

Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за ноябрь 2020 года и его результатах.

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 11 декабря 2020 года № 01/06-902 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 01/06-1162».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 декабря 2020 года № 01/06-907 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 12 декабря 2018 г. № 01/06-1191».

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 16 ноября 2020 года № 885 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 18 июня 2018 г. № 555» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.12.2020 г., регистр. № 6498).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 3 декабря 2020 года № 538 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 30 сентября 2016 г. № 492» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.12.2020 г., регистр. № 6499).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/838 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный двухэтажный дом, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 20» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6504).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/839 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное одноэтажное здание, ко­нец XIX – начало XX в.», располо­женного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 58» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6505).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/840 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный двухэтажный дом, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 7» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6506).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/842 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание магазина «Галантерея», начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 10» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6507).

Приказ Министерства культуры, по деламнациональностей и архивного делаЧувашской Республикиот 23 ноября 2020 года № 01-07/843 «Об утверждении границ и режима использованиятерритории объекта культурного наследия (памятникаистории и культуры) регионального (республиканского)значения «Каменный одноэтажный дом, конец XIX в.»,расположенного по адресу: Чувашская Республика,г. Алатырь, ул. Ленина, д. 48» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6508).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/841 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Деревянное двухэтажное здание бывшего реального училища, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 30» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6509).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/844 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный одноэтажный дом, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 56» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6511).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/845 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный двухэтажный дом, II пол. XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 17» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6512).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/846 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Вознесенская церковь (каменная), 1846 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 132» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6513).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/847 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное двухэтажное здание торговой лавки, 1900 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 5» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6514).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/848 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный двухэтажный дом, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 14» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6515).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/849 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Двухэтажное здание бывшей гостиницы, конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 69» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.12.2020 г., регистр. № 6516).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2020 года № 63-23/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 июля 2019 г. № 25-9/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.12.2020 г., регистр. № 6524).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2020 года № 64-23/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 25 сентября 2019 г. № 31-12/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.12.2020 г., регистр. № 6525).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2020 года № 65-21-23/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 ноября 2019 г. № 62-16-19/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.12.2020 г., регистр. № 6526).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 53-22/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 мая 2018 г. № 27-11/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.12.2020 г., регистр. № 6527).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 57-22/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 21 ноября 2019 г. № 85-16/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.12.2020 г., регистр. № 6528).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 года № 60-22/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 июня 2019 г. № 15-7/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.12.2020 г., регистр. № 6529).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 27 ноября 2020 года № 54-22/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 24 января 2018 г. № 11-2/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.12.2020 г., регистр. № 6530).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 27 ноября 2020 года № 55-22/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 24 января 2018 г. № 12-2/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 14.12.2020 г., регистр. № 6531).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 27 ноября 2020 года № 56-22/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 65-30/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 14.12.2020 г., регистр. № 6532).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 27 ноября 2020 года № 52-22/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов ипредельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2021-2025 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 14.12.2020 г., регистр. № 6533).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 27 ноября 2020 года № 58-22/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 19 ноября 2019 г. № 65-14/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 14.12.2020 г., регистр. № 6535).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 27 ноября 2020 года № 59-22/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов итарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарногопредприятия «Управляющая компания города Цивильск» на 2021-2023 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 14.12.2020 г., регистр. № 6536).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2020 года № 70-24/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службыЧувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 31 июля 2019 г. № 26-9/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6544).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2020 года № 71-24/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службыЧувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6545).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 декабря 2020 года № 72-24/т «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для публичного акционерного общества «Химпром» на территории Чувашской Республики на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6546).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2020 года № 73-24/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 23 января 2018 г. № 9-2/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6547).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2020 года № 74-24/гв «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями,осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых системгорячего водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2021 – 2025годы» (зарегистрировано Государственнойслужбой Чувашской Республикипо делам юстиции15.12.2020 г., регистр. № 6548).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 27 ноября 2020 года № 62-20-22/в «О внесении изменений в постановление Государственной службыЧувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 5 декабря 2017 г. № 100-18-23/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6549).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2020 года № 75-24/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 20 ноября 2018 г. № 56-29/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6550).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2020 года № 76-24/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службыЧувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 23 января 2018 г. № 6-2/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6551).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2020 года № 77-24/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 г. № 111-21/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6552).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2020 года № 78-24/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 121-30/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6553).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2020 года № 79-24/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 23 января 2018 г. № 7-2/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6554).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 1 декабря 2020 года № 66-23/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 10 января 2018 г. № 1-1/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6555).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2020 года № 69-24/э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, поЧувашской Республике на 2021 год» зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6556).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2020 года № 80-24/тп «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведенияАкционерного общества «Водоканал» на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6557).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 1 декабря 2020 года № 927 «О внесении изменения в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 10 октября 2013 г. № 686» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.12.2020 г., регистр. № 6558).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 1 декабря 2020 года № 67-23/в «Об установлении предельных единых тарифов на услугу региональногооператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в ЧувашскойРеспублике для Общества с ограниченной ответственностью «МВК «Экоцентр»на 2021-2023 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6559).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2020 года № 68-24/тп «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведенияна 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6566).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 568 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 4 апреля 2016 г. № 194» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6567).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 12 ноября 2020 года № 510 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики государственной услуги «Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6568).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 19 октября 2020 года № 297 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги «Согласовывает уставы государственных унитарных предприятий Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6569).

Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 15 декабря 2020 года № 69-од «О внесении изменений в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 25 мая 2011 г. № 50-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6579).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 27 ноября 2020 года № 227 /п «О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов Чувашской Республики, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, годовой бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2020 год, месячной и квартальной бюджетной отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов Чувашской Республики, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в 2021 году» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6580).

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