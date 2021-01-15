Вести Чувашии, 1 (1726) № 15.01.2021
Указ Главы Чувашской Республики от 25 декабря 2020 года № 321 «О дополнительных мерах по развитию кадрового потенциала Чувашской Республики и о внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 322 «О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 323 «О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 324 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 325 «О признании утратившим силу Указа Главы Чувашской Республики от 28 октября 2015 г. № 168».
Указ Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 326 «О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 29 декабря 2020 года № 327 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 21 октября 2019 г. № 125».
Указ Главы Чувашской Республики от 29 декабря 2020 года № 328 «О внесении изменений в отдельные указы Президента Чувашской Республики и Указ Главы Чувашской Республики от 8 августа 2013 г. № 79».
Указ Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 329 «Об органе Чувашской Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений».
Указ Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 330 «О присвоении почетного звания«Заслуженный юрист Чувашской Республики»Столяровой Э.В.».
Указ Главы Чувашской Республики от 11 января 2021 года № 1 «Об Анисимове М.В.».
Указ Главы Чувашской Республики от 11 января 2021 года № 2 «Об исполняющем обязанности министрацифрового развития, информационной политики имассовых коммуникаций Чувашской Республики»
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 декабря 2020 года № 634-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 декабря 2020 года № 635-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 638-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 639-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 640-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 641-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 642-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 656-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 657-рг.
РаспоряжениеГлавы Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 658-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 659-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 662-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 663-рг.
РаспоряжениеГлавы Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 664-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 665-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 666-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 января 2021 года № 1-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 декабря 2020 года № 720 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 28 декабря 2016 г. № 568».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 декабря 2020 года № 721 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 декабря 2020 года № 722 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 29 июля 2004 г. № 174».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 декабря 2020 года № 723 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 февраля 2020 г. № 40».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 декабря 2020 года № 724 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 декабря 2020 года № 726 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 29 июля 2011 г. № 309».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 декабря 2020 года № 727 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 16 января 2012 г. № 3».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 15 декабря 2020 года № 1124-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 17 декабря 2020 года № 1127-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 21 декабря 2020 года № 1134-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 21 декабря 2020 года № 1141-р.
Приказ Государственной службы Чувашской Республики поконкурентной политике и тарифамот 16 декабря 2020 года № 01/06 – 913 «Об утверждении производственной программы публичного акционерногообщества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»,осуществляющего холодное водоснабжение, на 2021-2023 гг.».
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 16 ноября 2020 года № 332 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги «Готовит проекты решений Кабинета Министров Чувашской Республики о передаче религиозным организациям в собственность бесплатно земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных религиозным организациям на праве постоянного (бессрочного) пользования до введенияв действие Земельного кодекса Российской Федерации и предназначенных для сельскохозяйственного производства, при условии отсутствия у Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании таких земельных участков» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.12.2020 г., регистр. № 6534).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/850 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный двухэтажный жилой дом, конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 60» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6537).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/851 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное одноэтажное здание кинотеатра «АРС», конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 31/ул. Комсомола, д. 15» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6538).
Приказ Министерства культуры, по деламнациональностей и архивного делаЧувашской Республикиот 23 ноября 2020 года № 01-07/852 «Об утверждении границ и режима использованиятерритории объекта культурного наследия(памятника истории и культуры) регионального(республиканского) значения «Каменныйдвухэтажный дом, конец XIX в.», расположенногопо адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 8» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6539).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/853 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Двухэтажное деревянное здание бывшего городского училища, 1911 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 47» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6540).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/854 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный одноэтажный жилой дом, конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 26» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6541).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/855 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный одноэтажный дом, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 22» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2020 г., регистр. № 6542).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстицииот 14 декабря 2020 года № 230-о «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции15.12.2020 г., регистр. № 6543).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/856 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное одноэтажное здание, конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 20» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6560).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/857 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Деревянный одноэтажный дом, в котором жил основоположник чувашской книжной графики Ф.С. Быков, начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Кирова, д. 19» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6561).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/858 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное двухэтажное здание бывшего купеческого клуба, «Дом Попова», II пол. XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Кирова, д. 1» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6562).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/859 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Ансамбль Киевско-Никольского монастыря, XVIII в.: надвратная церковь с трапезной, Никольская церковь (тёплая), Никольская церковь (холодная)», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Кирова, д. 25а» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6563).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/861 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Дом, в котором жил художник Воронов В.Д., 1878 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 2» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6564).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/862 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Йаколевская церковь (каменная), конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Гагарина, д. 131» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6565).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 01-07/860 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный одноэтажный дом, конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. III-го Интернационала, д. 38» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6570).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 9 декабря 2020 года № 569 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 4 апреля 2016 г. № 196» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6577).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 27 ноября 2020 года № 03/1-03/780 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ОП ЖКХ» Порецкого района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6578).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/874 «Об утверждении границ и режима использования территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный двухэтажный дом при церкви Иоанна Предтечи, II пол. XIX в.», рас положенного по адресу: Чувашская Рес публика, г. Алатырь, площадь Октябрьской Революции, д. 6 и «Каменный одноэтажный дом при церкви Иоанна Предтечи, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, площадь Октябрьской Революции, д. 4» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6582).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/875 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Дом, в котором останавливался в 1918 году скульптор Эрьзя (Нефедов С.Д.), 1910 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, площадь Октябрьской Революции, д. 35» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6583).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/876 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Церковь Рождества Богородицы, 1747 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, площадь Октябрьской Революции, д. 1» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6584).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/877 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Софийская церковь (каменная), 1784 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, площадь Октябрьской Революции, д. 23» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6585).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/878 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание казначейства, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, площадь Октябрьской Революции, д. 14» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6586).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/879 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Дом при Никольской церкви, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, площадь Октябрьской Революции, д. 26» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6587).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 30 ноября 2020 года № 228 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 г. № 110» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6588).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республикиот 16 декабря 2020 года № 345 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции17.12.2020 г., регистр. № 6590).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 16 декабря 2020 года № 02-03/242 «О внесении изменения в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 7 марта 2019 г. № 02-03/27» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6592).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикиот 16 декабря 2020 года № 02-03/244 «О внесении изменения в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 18 апреля 2017 г. № 02-03/88» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции18.12.2020 г., регистр. № 6593).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйстваЧувашской Республикиот 16 декабря 2020 года № 02-03/243 «О внесении изменения в приказ Министерства транспорта и дорожногохозяйства Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 02-03/165» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6594).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республикиот 17 декабря 2020 года № 241/п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы ЧувашскойРеспублики в Министерстве финансов Чувашской Республики, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6595).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/866 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное одноэтажное здание, конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 42» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6596).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/867 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Деревянный двухэтажный дом, II пол. XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 25» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6597).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/868 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное двухэтажное здание бывшей Земской управы, I пол. XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 29» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6598).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/869 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменное одноэтажное здание, конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 44» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6599).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/870 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Комплекс зданий Алатырской Духовой пустыни (собор, часовня), XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, берег р. Суры» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6600).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/871 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание магазинов «Продукты», «Хлеб», 1899 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 102» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6601).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/872 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Христорождественская церковь (каменная), 1755 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. III-го Интернационала, д. 24» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6602).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/873 «Об утверждении границ и режима использования территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Казанская церковь с колокольней, XVII-XVIII вв.» и «Дом при Казанской церкви, XVIII в.», расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, площадь Октябрьской Революции, д. 22» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6603).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 01-07/880 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Братская могила борцов за революцию, где похоронены жертвы кулацко-эсеровского мятежа и видные партийные и советские работники 1919-1929 годов», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, площадь Октябрьской Революции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6604).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республикиот 16 декабря 2020 года № 1813 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6605).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республикиот 11 декабря 2020 года № 949 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 23 мая 2011 г. № 229» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции18.12.2020 г., регистр. № 6606).
Приказ Министерства транспорта и дорожногохозяйства Чувашской Республикиот 22 октября 2020 года № 02-03/205 «Об утверждении Порядка ведения и формы реестра парковок общего пользования, расположенныхна автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения натерритории Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции18.12.2020 г., регистр. № 6607).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республикиот 14 декабря 2020 года № 1809 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и молодежной политики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции21.12.2020 г., регистр. № 6612).
Приказ Министерства труда и социальной защитыЧувашской Республикиот 17 декабря 2020 года № 577 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защитыЧувашской Республики от 18 октября 2019 г. № 490» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 21.12.2020 г., регистр. № 6613).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 16 декабря 2020 года № 576 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 10 сентября 2019 г. № 423» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.12.2020 г., регистр. № 6614).
Приказ Министерства образования и молодежнойполитики Чувашской Республикиот 3 декабря 2020 года № 1740 «Об утверждении Регламента проведения Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики ведомственного контроля в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции21.12.2020 г., регистр. № 6615).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республикиот 10 декабря 2020 года № 372 «Об утверждении Положения о порядке сообщения государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, о получении подаркав связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением имислужебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.12.2020 г., регистр. № 6617).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республикиот 10 декабря 2020 года № 371 «Об утверждении порядка принятия лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономическогоразвития и имущественных отношений Чувашской Республики, почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций» (зарегистрированГосударственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.12.2020 г., регистр. № 6618).
Приказ Министерства транспортаи дорожного хозяйства Чувашской Республикиот 16 декабря 2020 года № 02-03/241 «Об утверждении Порядка уведомления государственными гражданскимислужащими Чувашской Республики, замещающими должностигосударственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстветранспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, о возникновенииконфликта интересов или о возможности его возникновения» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 22.12.2020 г., регистр. № 6619).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстицииот 23 декабря 2020 года № 233-о «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 22 мая 2020 г. № 123-о» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции23.12.2020 г., регистр. № 6621).
Приказ Министерства транспортаи дорожного хозяйства Чувашской Республикиот 14 декабря 2020 года № 02-03/238 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населенияпунктами технического осмотра для Чувашской Республики и для входящихв ее состав муниципальных образований на 2020 - 2022 годы» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 24.12.2020 г., регистр. № 6622).
Приказ Министерства цифрового развития, информационнойполитики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 7 декабря 2020 года № 315 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.12.2020 г., регистр. № 6623).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республикиот 22 декабря 2020 года № 1840 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставлениясубсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетными автономным учреждениям Чувашской Республики, подведомственнымМинистерству образования и молодежной политики Чувашской Республики,на иные цели» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 24.12.2020 г., регистр. № 6624).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республикиот 10 декабря 2020 года № 374 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должностигосударственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, и урегулированию конфликта интересов» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции25.12.2020 г., регистр. № 6625).
Приказ Министерства экономического развитияи имущественных отношений Чувашской Республикиот 10 декабря 2020 года № 373 «О порядке проведения служебных проверок в Министерстве экономическогоразвития и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 25.12.2020 г., регистр. № 6626).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республикиот 22 декабря 2020 года № 246/п «О внесении изменения в приказ Министерства финансов ЧувашскойРеспублики от 10 июня 2014 г. № 71/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 25.12.2020 г., регистр. № 6627).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношенийЧувашской Республикиот 24 декабря 2020 года № 392 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2021 годуналоговая база определяется как кадастровая стоимость» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции25.12.2020 г., регистр. № 6628).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации наофициальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) о регулируемой деятельности по подпунктам «г», «д», «е», «и» и «к» пункта 11, подпункту«г» пункта 20 и пункту 21 данного постановления.
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