Чуваши - удивительный и уникальный народ, они в числе первых из российских этносов сумели издать свою национальную газету. В далеком 1906 году, в Казани вышел первый номер чувашской народной газеты "Хыпар". 21 января наступит 115 лет со дня выхода первого номера. Ее редактором и издателем был первый чувашский профессор Николай Васильевич Никольский. За 115 лет газета не раз меняла наименование, с 1918 года издавалась под названиями "Канаш", "Чâваш коммуни", "Чâваш коммунĕ", "Коммунизм ялавĕ", "Хыпар".

На настоящий момент Издательский дом "Хыпар" – большое семейство газет и журналов, выходящих на чувашском языке: 7 газет и 2 журнала. На данном этапе идет реорганизация учреждения, в результате которой к Издательскому дому присоединятся Красноармейская и Мариинско-Посадская районные газеты "Сельская жизнь" (Ял пурнăçĕ) и "Наше слово" (Пирĕн сăмах).

Буквально все издания имеют богатую историю и начали издаваться в начале 20 века. В декабре 2020 года со дня выхода 1 номера общественно-политической газеты "Çамрâксен хаçачĕ" исполнилось 95 лет, 12 января текущего года отметила свое 90-летие газета чувашских детей "Тантâш", литературно-культурный журнал "Тâван Атâл" отпразднует 90-летие в феврале, газета "Хресчен сасси" – 30-летие в апреле. Кстати, в 2018 году журнал "Тâван Атâл" стал победителем конкурса "Пять лучших этнических изданий России".

Аудитория читателей газет Издательского дома обширна, так как тематика изданий нацелена на самую разнообразную публику. Более того, газеты "Çамрâксен хаçачĕ", "Чâваш хĕрарâмĕ", журналы "Тâван Атâл", "Тетте" распространяются по всей России – их выписывают представители чувашских диаспор, проживающих далеко за пределами малой родины. Например, детский журнал "Тетте" распространяется в 20 регионах страны, журнал "Тâван Атâл" – в 36.

Главная миссия газет и журналов Издательского дома "Хыпар" – это сохранение и популяризация чувашского языка. В 2017 г. редакция детско-юношеских изданий возобновила Слеты юных корреспондентов, пишущих на чувашском языке, расширила его географию и изменила формат. Сейчас слеты проходят в виде мастер-классов с известными журналистами, блогерами, фотографами. На данное мероприятие собираются около 200 школьников и педагогов не только из нашей республики, но и из Башкортостана, Татарстана и других соседних республик.

В конце прошлого года Издательство запустило проект – "Аудиогазета". Лучшие материалы, опубликованные в газетах и журналах издательского дома "Хыпар" издаются в формате аудиоверсии в рамках реализации которой, лучшие статьи, опубликованные в газетах медиа-холдинга, озвучиваются для размещения в социальных сетях. Данный проект пользуется популярностью, подписчики активно комментируют подкасты и положительно отзываются об аудиоматериалах. Число подписчиков на группы газет и журналов ИД "Хыпар" в социальных сетях стремительно растет. На сегодняшний день количество читателей в интернет-пространстве превысило 25000 пользователей. С 2018 года при учреждении также заработала фотостудия "Самант".

Сегодня в Издательском доме "Хыпар" работает более 60 человек. Средний возраст сотрудников – 42 года. В коллективе трудятся 7 заслуженных работников культуры Чувашской Республики, 2 заслуженных работника культуры Российской Федерации, 1 заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, 1 работник имеет медаль ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой", немало лауреатов журналистских премий.

В учреждении поистине ценятся кадры. Сотрудники – наш капитал, убеждено руководство автономного учреждения. Здесь принято придерживаться индивидуального подхода к каждому работнику. В национальном медиахолдинге одинаково успешно работают как состоявшиеся профессионалы, так и молодые специалисты. Здесь оптимально верно распределены должностные обязанности исходя из уровня профессиональной подготовки, компетенции и необходимых навыков, а также личностных качеств сотрудников. В ИД "Хыпар" стараются создать условия для повышения квалификации. Именно поэтому стараются обучать и развивать своих сотрудников, повышать их профессиональный уровень на различных курсах, в том числе и дистанционным методом. Каждый сотрудник ставит перед собой самые высокие цели и стремится к выполнению своих амбициозных задач. Нацеленность на результат проявляется как в повышении тиражей газет и журналов, так и в постоянной победе журналистов в профессиональных и творческих конкурсах, проводимых на республиканском и федеральном уровнях.

Сегодня газета "Хыпар" – это современное средство массовой информации, призванное служить чувашскому народу.

www.hypar.ru