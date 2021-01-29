Вести Чувашии, 3 (1728) № 29.01.2021
Указ Главы Чувашской Республики от 20 января 2021 года № 4 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 22 января 2021 года № 5 «О внесении изменений в Указ ГлавыЧувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171».
Указ Главы Чувашской Республики от 22 января 2021 года № 6 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республикиот 10 февраля 2018 г. № 12».
Указ Главы Чувашской Республики от 22 января 2021 года № 7 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики.
Указ Главы Чувашской Республики от 23 января 2021 года № 8 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республикиот 20 июня 2020 г. № 166».
Указ Главы Чувашской Республики от 26 января 2021 года № 9 «Об исполняющемобязанности заместителя ПредседателяКабинета Министров Чувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 января 2021 года № 9-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 января 2021 года № 21-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 января 2021 года № 23-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 22 января 2021 года № 26-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 23 января 2021 года № 27-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 декабря 2020 года № 700 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 68».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 декабря 2020 года № 701 «О реорганизации автономного учреждения Чувашской Республики «Издательский дом «Хыпар» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 декабря 2020 года № 702 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2020 г. № 41».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2020 года № 704 «Об утверждении Порядка формирования и ведения региональной информационной системы доступности дошкольного образования, в том числе порядка предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из нее».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2020 года № 705 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2014 г. № 397».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2020 года № 706 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2020 года № 708 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. № 402».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2020 года № 709 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования»».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2020 года № 712 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2020 года № 713 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования Резервного фонда Чувашской Республики, на оплату труда работников муниципальных учреждений в рамках реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2020 года № 714 «О внесении изменений впо становление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. № 421».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 715 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды на 2020 год».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 716 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 718 «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и нанесение дорожной разметки на них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на содержание, проведение диагностики и проектирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 725 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 августа 2018 г. № 324»
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 728 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 729 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2016 г. № 495».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 730 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 731 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 732 «О внесении изменений в программу Чувашской Республики «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 733 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2013 г. № 38».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 734 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2006 г. № 158».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 735 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 736 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 738 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. № 546».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 739 «О внесении изменений в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 декабря 2020 года № 740 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 750 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 г. № 555».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 29 декабря 2020 года № 756 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2012 г. № 348».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 29 декабря 2020 года № 758 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общегопользования в пригородном сообщении».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2020 года № 1128-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 1130-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 1135-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 1137-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 1138-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 1139-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 1142-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 декабря 2020 года № 1144-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 декабря 2020 года № 1145-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 1150-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 декабря 2020 года № 1153-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 1155-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 декабря 2020 года № 1156-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 декабря 2020 года № 1157-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 26 декабря 2020 года № 1168-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 28 декабря 2020 года № 1179-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2021 года № 8-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2021 года № 11-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2021 года № 12-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 14 января 2021 года № 16-р.
Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за декабрь 2020 года и его результатах.
Информационное сообщение о решении Верховного Суда Чувашской Республики от 17.09.2020 г. по административному исковому заявлениюООО «Хамар-ял и апелляционном определении Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 15.15.2020 г. по решению Верховного Суда Чувашской Республики от 17.09.2020 г.по административному исковому заявлению ООО «Хамар-ял».
Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу № 3а-194/2020 от 17.09.2020 г.
Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66а-2443/2020 (номер дела в суде первой инстанции 3а-194/2020) от 15 декабря 2020 года.
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 7 декабря 2020 года № 01/06-883 «Об утверждении типового правового акта, регламентирующего правила закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также об определении перечня бюджетных, автономных учреждений Чувашской Республики и государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, для которых применение такого типового правового акта является обязательным при утверждении ими правового акта, регламентирующего правила закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или внесении в него изменений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.12.20 г., регистр. № 6629).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 21 декабря 2020 года № 2247 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18 июня 2018 г. № 713» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.12.20 г., регистр. № 6630).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 11 декабря 2020 года № 318 «О внесении изменений в приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 31 июля 2012 г. № 19» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.12.20 г., регистр. № 6631).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 1844 «О внесении изменения в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 5 июня 2012 г. № 1421» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.12.20 г., регистр. № 6632).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 24 декабря 2020 года № 591 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики, находящимся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, на иные цели» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.12.20 г., регистр. № 6633).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 14 декабря 2020 года № 957 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 26 декабря 2016 г. № 1408» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.12.20 г., регистр. № 6634).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 02-03/164 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 10 сентября 2020 г. № 92» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.12.20 г., регистр. № 6635).
Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары»о проведении торгов по продаже арестованного имущества.
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ»о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
Уведомление Акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» о введении ограничения режима потребления (потребитель: гаражный кооператив № 9 «Удача»).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии плановой информации на январь 2021 года о регулируемой деятельности наофициальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru).
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