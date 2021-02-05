Вести Чувашии, 4 (1729) № 05.02.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 1 февраля 2021 года № 10 «О заместителе Председателя Кабинета МинистровЧувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 1 февраля 2021 года № 11 «О министре цифрового развития, информационнойполитики и массовых коммуникаций Чувашской».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 28-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 января 2021 года № 31-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 февраля 2021 года № 32-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 февраля 2021 года № 34-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 февраля 2021 года № 35-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 февраля 2021 года № 36-рг.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 25 декабря 2020 года № 1158-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 26 декабря 2020 года № 1162-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 26 декабря 2020 года № 1163-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 28 декабря 2020 года № 1171-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 января 2021 года № 10-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 1 февраля 2021 года № 59-р.

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 19 января 2021 года № 01/06-6 «Об утверждении производственных программ Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал+», осуществляющего холодное водоснабжение иводоотведение, на 2021-2024 годы».

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республикиот 25 декабря 2020 года № 1008 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 22 ноября 2017 г. № 1153» (зарегистрирован государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 28.12.2020 г., регистр. № 6636).

Приказ Министерства экономического развитияи имущественных отношений Чувашской Республикиот 26 декабря 2020 года № 395 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития иимущественных отношений Чувашской Республики от 6 октября 2020 г. № 281» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.12.2020 г., регистр. № 6637).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 17 декабря 2020 года № 474 «О внесении изменения в приказ Министерства физической культурыи спорта Чувашской Республики от 6 октября 2020 г. № 342» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.12.2020 г., регистр. № 6638).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республикиот 17 декабря 2020 года № 475 «О внесении изменения в приказ Министерства физической культурыи спорта Чувашской Республики от 18 августа 2020 г. № 243» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.12.2020 г., регистр. № 6639).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 24 декабря 2020 года № 595 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 3 сентября 2020 г. № 381» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.12.2020 г., регистр. № 6640).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 252/п «Об утверждении Графика документооборота при централизации учета» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции29.12.2020 г., регистр. № 6641).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2020 года № 93-28/э «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщикаэлектрической энергии Акционерного общества «Чувашская энергосбытоваякомпания», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничномрынке на территории Чувашской Республики, на 2021 год» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 29.12.2020 г., регистр. № 6643).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2020 года № 92-28/тп «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпромгазораспределение Чебоксары» на территории Чувашской Республики и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2021 год» (зарегистрирован Государственной службой ЧувашскойРеспублики по делам юстиции 29.12.2020 г., регистр. № 6644).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республикиот 28 декабря 2020 года № 255/п «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий изреспубликанского бюджета Чувашской Республики бюджетным и автономнымучреждениям Чувашской Республики на иные цели в соответствии с абзацемвторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6645).

Приказ Министерства строительства, архитектурыи жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 11 декабря 2020 года № 03/1-03/803 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства,архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 25 марта 2019 г. № 03/1-03/246» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республики по деламюстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6646).

Приказ Министерства экономического развитияи имущественных отношений Чувашской Республикиот 29 декабря 2020 года № 401 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития иимущественных отношений Чувашской Республики от 7 сентября 2020 г. № 239» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республики по деламюстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6647).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2020 года № 99-28/э «О внесении изменений в постановление Государственной службыЧувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 27 декабря 2016 г. № 87-25/э» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6648).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2020 года № 98-28/э «О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрирован Государственной службой ЧувашскойРеспублики по делам юстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6649).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2020 года № 100-28/э «О внесении изменений в постановление Государственной службыЧувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2017 г. № 132-26/э» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6650).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2020 года № 103-28/э «О внесении изменений в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 26 января 2017 г. № 7-1/э» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6651).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2020 года № 97-28/э «О внесении изменений в постановление Государственной службыЧувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 26 декабря 2018 г. № 161-35/э» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6652).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2020 года № 94-28/э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передачеэлектрической энергии на территории Чувашской Республики на 2021 год» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6653).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2020 года № 101-28/э «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, обслуживающих преимущественно одного потребителя, на 2021 год» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6654).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2020 года № 96-28/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передачеэлектрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями натерритории Чувашской Республики на 2021 год» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6655).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2020 года № 104-28/э «О внесении изменений в постановление Государственной службыЧувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 26 декабря 2018 г. № 155-34/э» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6656).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2020 года № 102-28/э «О внесении изменений в постановление Государственной службыЧувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 30 декабря 2019 г. № 139-25/э» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 30.12.2020 г., регистр. № 6657).

Приказ Государственной инспекции по надзоруза техническим состоянием самоходных машин и других видовтехники Чувашской Республикиот 26 декабря 2020 года № 75-од «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащимиЧувашской Республики, замещающими должности государственной гражданскойслужбы Чувашской Республики в Государственной инспекции по надзору затехническим состоянием самоходных машин и других видов техники ЧувашскойРеспублики, разрешения начальника Государственной инспекции по надзорузатехническим состоянием самоходных машин и других видов техники ЧувашскойРеспублики (лица, исполняющего его обязанности) на участие на безвозмезднойоснове в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управленииполитической партией, органом профессионального союза, в том числе выборныморганом первичной профсоюзной организации, созданной в Государственнойинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и другихвидов техники Чувашской Республики, участия всъезде (конференции) или общемсобрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 11.01.2021 г., регистр. № 6658).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 24 декабря 2020 года № 01/06-927 «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 июля 2020 г. № 01/06-493» (зарегистрирован Государственной службой ЧувашскойРеспублики по делам юстиции 12.01.2021 г., регистр. № 6659).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республикиот 30 декабря 2020 года № 2338 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республикиот 7 июня 2016 г. № 998» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республикипо делам юстиции13.01.2021 г., регистр. № 6660).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республикиот 30 декабря 2020 года № 2339 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30 июня 2016 г. № 1117» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 13.01.2021 г., регистр. № 6661).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республикиот 30 декабря 2020 года № 2340 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 7 июня 2016 г. № 997» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республики по делам юстиции 13.01.2021 г., регистр. № 6662).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республикиот 14 декабря 2020 года № 342 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции13.01.2021 г., регистр. № 6663).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республикиот 11 декабря 2020 года № 239/п «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республики по деламюстиции 13.01.2021 г., регистр. № 6664).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямот 18 декабря 2020 года № 250 «Об аттестации экспертов, привлекаемых Государственным комитетомЧувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайнымситуациям, к проведению мероприятий по контролю» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 13.01.2021 г., регистр. № 6665).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 14 декабря 2020 года № 03/1-03/809 «О Перечне должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республики по деламюстиции 14.01.2021 г., регистр. № 6666).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 28 декабря 2020 года № 95-28/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организация мина территории Чувашской Республики на 2021-2025 годы» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции15.01.2021 г., регистр. № 6667).

Приказ Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республикиот 21 декабря 2020 года № 381 «Об организации работы с персональными данными государственного гражданского служащего Чувашской Республикив Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и по ведению его личного дела» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции18.01.2021 г., регистр. № 6668).

Приказ Министерства экономического развитияи имущественных отношений Чувашской Республикиот 21 декабря 2020 года № 380 «О Порядке осуществления выплат стимулирующего характера руководителямгосударственных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства экономического развития и имущественных отношенийЧувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 19.01.2021 г., регистр. № 6671).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республикиот 23 декабря 2020 года № 248/п «Об утверждении рабочего плана счетов централизованного бюджетного учета ипорядка его применения» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 20.01.2021 г., регистр. № 6673).

Приказ Министерства трудаи социальной защиты Чувашской Республикиот 23 декабря 2020 года № 582 «О внесении изменений в приказ Министерства труда исоциальной защиты Чувашской Республикиот 14 апреля 2020 г. № 184» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 20.01.2021 г., регистр. № 6674).

Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республикиот 22 декабря 2020 года № 01-07/953 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Карлинская засечная черта (валы, рвы), средние века», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район,у деревень: Байдеряково, Трехбалтаево, НижнееБуяново, Верхнее Буяново,Шемурша, Андреевка» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.01.2021 г., регистр. № 6686).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республикиот 29 декабря 2020 года № 80-од «О внесении изменения в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 13 июня 2017 г. № 24-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.01.2021 г., регистр. № 6690).

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Поправка в текст объявления АО «Газпром газораспределение Чебоксары», опубликованное в номере газеты «Вести Чувашии» от 29.01.2021 № 3 (1728).

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