Вести Чувашии, 8 (1733) № 05.03.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 27 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Указ Главы Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 28 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 8 августа 2018 г. № 90».

Указ Главы Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 29 «О внесении изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 1 сентября 2006 г. № 73».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 81-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 83-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 84-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 85-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 86-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 95-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2020 года № 757 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2020 года № 760 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 761 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 763 «О внесении изменений в программу Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 января 2021 года № 2 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. № 511».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 1164-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 1165-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 1166-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 1167-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 1169-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1170-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1172-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1173-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1174-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1175-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1176-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1178-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1180-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1183-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1184-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1185-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1186-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 года № 1187-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2020 года № 1188-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2020 года № 1190-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2020 года № 1191-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2020 года № 1192-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 1196-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 1197-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 1198-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 1199-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 1200-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 1201-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 1204-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2021 года № 7-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2021 года № 40-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 января 2021 года № 43-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2021 года № 50-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 января 2021 года № 52-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 января 2021 года № 54-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 февраля 2021 года № 56-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 февраля 2021 года № 57-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 февраля 2021 года № 58-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 февраля 2021 года № 61-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 февраля 2021 года № 64-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 февраля 2021 года № 65-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 февраля 2021 года № 66-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 февраля 2021 года № 67-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 февраля 2021 года № 68-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 февраля 2021 года № 69-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 февраля 2021 года № 74-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2021 года № 86-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2021 года № 87-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2021 года № 88-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2021 года № 89-р.

Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу от 30.10.2020 № 3а-147/2020 по административному исковому заявлению ООО «Банный комплекс № 1» к Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по административному делу № 66а-394/2021 от 09.02.2021 по административному исковому заявлению ООО «Банный комплекс № 1» к Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2021 года № 144 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 23 марта 2016 г. № 737» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.02.2021 г., регистр. № 6808).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 15 января 2021 года № 6 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.02.2021 г., регистр. № 6810).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 4 февраля 2021 года № 59 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, на иные цели» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.02.2021 г., регистр. № 6811).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 01-05/99 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный двухэтажный дом, I пол. XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Набережная, д. 18» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.02.2021 г., регистр. № 6812).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 01-05/100 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Деревянный одноэтажный жилой дом, II пол. XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Набережная, д. 10» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.02.2021 г., регистр. № 6813).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 01-05/101 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Одноэтажный дом смешанного типа, II пол. XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Казанская, д. 18» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.02.2021 г., регистр. № 6814).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 22 января 2021 года № 01-05/89 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.02.2021 г., регистр. № 6815).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 11 февраля 2021 года № 01-05/126 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Вшивая горка», железный век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, д. Устиновка, окраина деревни» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.02.2021 г., регистр. № 6816).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 24 декабря 2020 года № 995 «Об утверждении Административного регламента Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики по осуществлению государственного надзора в части соблюдения требований к содержанию и использованию диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Чувашской Республики, содержащихся или используемых в условиях неволи (за исключением требований к содержанию и использованию таких животных в культурно-зрелищных целях), местом обитания которых являются особо охраняемые природные территории регионального значения» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.02.2021 г., регистр. № 6818).

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