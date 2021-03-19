Вести Чувашии, 10 (1735) № 19.03.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 15 марта 2021 года № 32 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 марта 2021 года № 103-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 марта 2021 года № 107-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13 марта 2021 года № 108-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 марта 2021 года № 109-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 марта 2021 года № 110-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 марта 2021 года № 115-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2021 года № 1 «Об утверждении Порядка разработки плана мероприятий программы газификации Чувашской Республики, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 января 2021 года № 6 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 7 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 8 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 11 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и земельных участков из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 19 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 20 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2019 г. № 18».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 21 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2019 г. № 19».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 22 «Об утверждении Порядка взаимодействия Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных ему государственных учреждений Чувашской Республики с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 23 «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и подведомственных ему государственных учреждений Чувашской Республики с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в оказании социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 24 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 26 «Об утверждении Порядка отбора проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 января 2021 года № 27 «О внесении изменений в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 февраля 2021 года № 29 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2014 г. № 210».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 февраля 2021 года № 31 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 апреля 2019 г. № 137».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 года № 32 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на 2021 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 года № 33 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за IV квартал 2020 года».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 года № 35 «Об индексации ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 года № 38 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2011 г. № 178».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 года № 40 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июля 2020 г. № 424».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 года № 43 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2013 г. № 35».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 февраля 2021 года № 53 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. № 132».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2021 года № 72-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 08 февраля 2021 года № 77-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2021 года № 98-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 февраля 2021 года № 99-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 февраля 2021 года № 100-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 февраля 2021 года № 101-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 февраля 2021 года № 102-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 февраля 2021 года № 117-р.

Извещение о проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Чувашской Республики.

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 24 декабря 2020 года № 443 «Об установлении норматива расходов на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с одним животным без владельцев в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.01.2021 г., регистр. № 6685).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 февраля 2021 года № 01-05/149 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище «Хула сырми», железный век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Кюстюмеры, к северо-востоку от деревни» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.03.2021 г., регистр. № 6841).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 февраля 2021 года № 01-05/150 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение, средние века», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, д. Устиновка, в 0,4 км севернее деревни» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.03.2021 г., регистр. № 6842).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 февраля 2021 года № 01-05/151 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище, железный век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Волонтер, в 1 км к северо-востоку от деревни» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.03.2021 г., регистр. № 6843).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 февраля 2021 года № 01-05/152 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище, железный век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Талхир, в 1 км к юго-западу от деревни» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.03.2021 г., регистр. № 6844).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 февраля 2021 года № 01-05/153 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище, средние века», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, с. Синьялы» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.03.2021 г., регистр. № 6846).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 февраля 2021 года № 01-05/154 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище, бронзовый век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с. Чебаково» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.03.2021 г., регистр. № 6847).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 февраля 2021 года № 01-05/155 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище, бронзовый век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Тохмеево» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.03.2021 г., регистр. № 6848).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 февраля 2021 года № 01-05/156 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище, железный век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, с. Альменево, в 0,5 км к юго-востоку от села» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.03.2021 г., регистр. № 6849).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 25 февраля 2021 года № 26/п «Об установлении особенностей ведения централизованного бюджетного учета» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.03.2021 г., регистр. № 6850).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 февраля 2021 года № 01/06-80 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования регионального каталога товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.03.2021 г., регистр. № 6851).

Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 2 марта 2021 года № 47 (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.03.2021 г., регистр. № 6852).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 9 марта 2021 года № 23-о «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 25 марта 2020 г. № 57-о» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.03.2021 г., регистр. № 6853).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 245 «Об утверждении форм документов, используемых в процессе лицензирования образовательной деятельности» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.03.2021 г., регистр. № 6854).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте плановой информации на март 2021 года о регулируемой деятельности по подпункту «г» пункта 11 данного постановления.

Извещение о проведении торгов ООО «СТРОЙ СИТИ» по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.

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