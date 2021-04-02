Вести Чувашии, 12 (1737) № 02.04.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 22 марта 2021 года № 37 «О Героеве А.В.».

Указ Главы Чувашской Республики от 22 марта 2021 года № 38 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 22 марта 2021 года № 39 «О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – исполняющем обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 23 марта 2021 года № 40 «Об утверждении Положения об Отделе по реализации антикоррупционной политики Администрации Главы Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 23 марта 2021 года № 129-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 131-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 марта 2021 года № 133-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 марта 2021 года № 134-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 года № 36 «О распределении в 2021 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 года № 50 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 февраля 2021 года № 54 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 февраля 2021 года № 55 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 58 «Об ограничении охоты на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 62 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2013 г. № 39».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 65 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2008 г. № 308».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 февраля 2021 года № 103-р.

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 2 марта 2021 года № 304 «Об утверждении Маршрута оказания медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия» в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.03.2021 г., регистр. № 6862).

Приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 11 марта 2021 года № 41 «О внесении изменений в приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 16 марта 2016 г. № 45 и некоторые приказы Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.03.2021 г., регистр. № 6864).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 12 марта 2021 года № 66 «О внесении изменения в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 7 августа 2020 г. № 280» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.03.2021 г., регистр. № 6865).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 16 марта 2021 года № 68 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 25 ноября 2013 г. № 481» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.03.2021 г., регистр. № 6866).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 16 марта 2021 года № 69 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 28 февраля 2020 г. № 63» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.03.2021 г., регистр. № 6867).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 15 марта 2021 года № 53 «Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Чувашской Республики на 2021 год» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.03.2021 г., регистр. № 6868).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 76 «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 15 января 2020 г. № 6» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.03.2021 г., регистр. № 6869).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 17 марта 2021 года № 176 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 21 марта 2017 г. № 287» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.03.2021 г., регистр. № 6870).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 16 марта 2021 года № 33/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 28 мая 2014 г. № 62/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.03.2021 г., регистр. № 6871).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 марта 2021 года № 4-3/в «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон» на 2021 г.» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.03.2021 г., регистр. № 6872).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 5 февраля 2021 года № 47 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по предоставлению мер социальной поддержки – ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.03.2021 г., регистр. № 6874).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) информации о регулируемой деятельности по подпункту «г» пункта 11 данного постановления.

Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

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