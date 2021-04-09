Вести Чувашии, 13 (1738) № 09.04.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 31 марта 2021 года № 41 «О признании утратившими силу некоторых указов Главы Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 31 марта 2021 года № 42 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Указ Главы Чувашской Республики от 31 марта 2021 года № 43 «О внесении изменений в отдельные указы Президента Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 44 «Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции».

Указ Главы Чувашской Республики от 2 апреля 2021 года № 45 «О присвоении почетного звания «Народный артист Чувашской Республики» Садовникову П.П.».

Указ Главы Чувашской Республики от 2 апреля 2021 год № 46 «О председателе Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

Указ Главы Чувашской Республики от 6 апреля 2021 года № 47 «О признании утратившим силу Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. № 7».

Распоряжение Главы Чувашской Республики 31 марта 2021 года № 136-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 31 марта 2021 года № 137-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 138-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 139-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 140-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 апреля 2021 года № 141-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 апреля 2021 года № 142-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 апреля 2021 года № 144-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 апреля 2021 года № 147-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 апреля 2021 года № 148-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 7 апреля 2021 года № 152-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 7 апреля 2021 года № 153-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 56 «Об индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, и о внесении изменения в постановление Совета Министров Чувашской Республики от 9 октября 1993 г. № 340».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 57 «Об индексации ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (отопление, теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива при наличии печного отопления, и электроснабжение), в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, отдельным категориям граждан».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 59 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 60 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2015 г. № 332».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 61 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 63 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2011 г. № 145».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 64 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 365».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 66 «Об определении объема средств, которые региональный оператор вправе израсходовать в 2021 году на финансирование республиканской программы капитального ремонта общего имущества в много квартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 67 «О Комплексном плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Главы Чувашской Республики О. Николаева Государственному Совету Чувашской Республики на 2021 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 68 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2007 г. № 342».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2021 года № 69 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 71 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 марта 2021 года № 72 «Об утверждении Положения о памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, и ее описания».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 года № 73 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2006 г. № 148».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 года № 74 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2015 г. № 94».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 года № 75 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 года № 76 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2019 г. № 120».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 года № 77 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 года № 78 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. № 70».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 года № 79 «О распределении в 2021 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 года № 80 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 года № 81 «О создании сил гражданской обороны в Чувашской Республике и поддержании их в готовности к действиям».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 года № 82 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2021 года № 86 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 октября 2013 г. № 419».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 марта 2021 года № 87 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. № 511».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 88 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий по сохранению рабочих мест для инвалидов на 2021 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 89 «Об определении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты на 2021 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 90 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без опасности и земли иного специального назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 91 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. № 509».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 92 «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2020 г. № 676».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 93 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 94 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2012 г. № 348».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 95 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2011 г. № 245».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 96 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2019 г. № 519».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 97 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 98 «О мерах по обеспечению проведения сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2021 году».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 99 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2020 г. № 355».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 100 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 101 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 г. № 692».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 102 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2021 года № 103 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2011 г. № 634».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2021 года № 104 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2021 года № 105 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 106 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 г. № 753».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 107 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 г. № 766».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2021 года № 109 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 октября 2012 г. № 440».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2021 года № 110 «Об особенностях представления лицами, поступающими на должность руководителя государственного учреждения Чувашской Республики, сведений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в 2021 году».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2021 года № 112 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 г. № 517».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2021 года № 113 «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 442».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2021 года № 114 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Чувашской Республике».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 115 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 г. № 42».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 116 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2011 г. № 596».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2021 года № 117 «О переименовании автономного учреждения Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва № 10 по самбо и дзюдо» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 февраля 2021 года № 119-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 февраля 2021 года № 120-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 124-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 127-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 128-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 129-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2021 года № 130-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 140-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 142-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 143-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2021 года № 146-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2021 года № 147-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2021 года № 148-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 марта 2021 года № 150-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 марта 2021 года № 153-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 марта 2021 года № 154-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 марта 2021 года № 157-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 марта 2021 года № 159-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 марта 2021 года № 160-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 года № 162-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2021 года № 163-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2021 года № 164-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2021 года № 165-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2021 года № 167-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2021 года № 168-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 марта 2021 года № 170-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 марта 2021 года № 171-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 марта 2021 года № 180-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2021 года № 181-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2021 года № 182-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2021 года № 183-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2021 года № 186-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2021 года № 187-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2021 года № 188-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 марта 2021 года № 190-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 марта 2021 года № 191-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 марта 2021 года № 192-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 марта 2021 года № 193-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 200-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 201-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 202-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2021 года № 203-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2021 года № 204-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2021 года № 205-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2021 года № 206-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2021 года № 207-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2021 года № 210-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 213-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 214-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 215-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 217-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 218-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2021 года № 219-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2021 года № 221-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2021 года № 222-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2021 года № 223-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 224-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 225-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 226-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 228-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 229-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 230-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 апреля 2021 года № 235-р.

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 12 марта 2021 года № 34 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.03.2021 г., регистр. № 6873).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 16 марта 2021 года № 02-03/26 «Об утверждении Положения о премировании руководителей казенных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.03.2021 г., регистр. № 6875).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 18 марта 2021 года № 28-од «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.03.2021 г., регистр. № 6876).

Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 19 марта 2021 года № 61 (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.03.2021 г., регистр. № 6877).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 23 марта 20 21 года № 02-03/29 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.03.2021 г., регистр. № 6878).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 марта 2021 года № 5-3тп «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2020 г. № 91-26/тп» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.03.2021 г., регистр. № 6880).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 17 марта 2021 года № 177 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 29 января 2014 г. № 60» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.03.2021 г., регистр. № 6881).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 16 марта 2021 года № 144 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 494» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.03.2021 г., регистр. № 6882).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 9 марта 2021 года № 349 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20 августа 2019 г. № 1213» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.03.2021 г., регистр. № 6883).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 25 марта 2021 года № 66 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 31.03.2021 г., регистр. № 6884).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 43/п «Об утверждении Регламента проведения Министерством финансов Чувашской Республики ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 31.03.2021 г., регистр. № 6885).

РЕКЛАМА:

Информационное сообщение Минприроды Чувашии о проведении общественных обсуждений в форме сбора замечаний и предложений в письменном и устном виде по материалам оценки воздействия на окружающую среду лимитов и квот добычи лося и косули сибирской на территории Чувашской Республики в сезон охоты 2021-2022 годов.

Извещение Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции стадиона «Волга».

Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» фактической информации за март 2021 года о регулируемой деятельности по подпунктам «г», «д» и «и» пункта 11 данного постановления.

www.hypar.ru