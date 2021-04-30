Вести Чувашии, 16 (1741) № 30.04.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 19 апреля 2021 года № 55 «Об утверждении членов Общественной палаты Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 20 апреля 2021 года, № 56 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 8 августа 2018 г. № 90».

Указ Главы Чувашской Республики от 20 апреля 2021 года № 57 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 23 апреля 2021 года № 58 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 27 апреля 2021 года № 59 «О Дне избирательных комиссий в Чувашской Республике».

Указ Главы Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 60 «О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министре строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 61 «О награждении орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» Палькина А.М.».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 23 апреля 2021 года № 168-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 23 апреля 2021 года № 169-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 26 апреля 2021 года № 172-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 апреля 2021 года № 178-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 апреля 2021 года № 179-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 122 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2013 г. № 549».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 124 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 126 «О начале пожароопасного сезона в 2021 году на территории Чувашской Республики и об утверждении перечней населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, расположенных на территории Чувашской Республики, подверженных угрозе лесных пожаров, на 2021 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 131 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 132 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 января 2012 г. № 3».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 134 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 г. № 36».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 135 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2017 г. № 360».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 136 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 137 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 218».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 139 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 140 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2003 г. № 100».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 141 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2018 г. № 105».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 142 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 143 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2007 г. № 55».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 144 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2020 г. № 214».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 145 «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на проведение проектно-изыскательских работ на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в 2021 году».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 146 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2024 годы».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 147 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 516».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 148 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2021 года № 150 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2014 г. № 343».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2021 года № 287-р.

Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу № 3а-251/2020.

Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по административному делу № 66а-751/2021.

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 01-05/282 «О внесении изменения в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 января 2021 г. № 01-05/44» (зарегистрирован Республиканской службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.04.2021 г., регистр. № 6911).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 5 апреля 2021 года № 180 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 4 апреля 2016 г. № 196» (зарегистрирован Республиканской службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.04.2021 г., регистр. № 6913).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 6 апреля 2021 года № 76 «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики и включение в кадровый резерв Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Республиканской службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.04.2021 г., регистр. № 6914).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 19 апреля 2021 года № 82 «Об утверждении форм проектов (бизнес – планов)» (зарегистрирован Республиканской службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.04.2021 г., регистр. № 6915).

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