Вести Чувашии, 17 (1742) № 14.05.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 29 апреля 2021 года № 62 «О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 апреля 2021 года № 183-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 апреля 2021 года № 186-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 апреля 2021 года № 187-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 апреля 2021 года № 188-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 апреля 2021 года № 189-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 мая 2021 года № 190-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 мая 2021 года № 191-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 7 мая 2021 года № 193-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 8 мая 2021 года № 194-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 138 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 70».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2021 года № 151 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики».

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2021 года № 152 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 апреля 2021 года № 153 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 г. № 718».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 154 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 155 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 г. № 325».

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 156 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2019 г. № 559».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 157 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 2018 г. № 174».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 158 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 159 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2011 г. № 88».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 161 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 165 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 167 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 168 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 апреля 2021 года № 281-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2021 года № 288-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 апреля 2021 года № 292-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 апреля 2021 года № 294-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 апреля 2021 года № 295-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 апреля 2021 года № 298-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 апреля 2021 года № 299-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 апреля 2021 года № 300-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2021 года № 306-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 апреля 2021 года № 308-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 апреля 2021 года № 309-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 апреля 2021 года № 321-р.

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 21 апреля 2021 года № 03-03/203 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 30 декабря 2015 г. № 03/1-03/817».

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 30 марта 2021 года № 221 «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики и включение в кадровый резерв Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.04.2021 г., регистр. № 6916).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 марта 2021 года № 03-03/147 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы водоснабжения Новоурюмовского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.04.2021 г., регистр. № 6918).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 25 марта 2021 года № 03-03/140 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы водоснабжения Ишакского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.04.2021 г., регистр. № 6919).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 2 апреля 2021 года № 03-03/161 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы водоснабжения Малокибечского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.04.2021 г., регистр. № 6920).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 апреля 2021 года № 01/06-230 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.04.2021 г., регистр. № 6921).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 16 апреля 2021 года № 02-03/56 «О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 11 февраля 2014 г. № 02-03/20» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.04.2021 г., регистр. № 6922).

Приказ Министерства труда и социальной зашиты Чувашской Республики от 19 апреля 2021 года № 199 «Об определении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей государственных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, заместителей руководителя, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.04.2021 г., регистр. № 6923).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 марта 2021 года № 03-03/148 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы водоснабжения Янгличского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.04.2021 г., регистр. № 6924).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 2 апреля 2021 года № 03-03/162 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы водоснабжения Среднекибечского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.04.2021 г., регистр. № 6925).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 13 апреля 2021 года № 574 «Об организации ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.04.2021 г., регистр. № 6926).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 13 апреля 2021 года № 575 «Об утверждении Маршрута оказания медицинской помощи детям по профилю анестезиология и реаниматология» в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.04.2021 г., регистр. № 6927).

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Извещение АО «Межрегиональная энергосбытовая компания» о раскрытии информации за 2020 год (цена закупки электрической энергии на территории Чувашской Республики; стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории Чувашской Республики; основные условия договора купли-продажи электрической энергии; Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)).

Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпромгазораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) фактической информации за апрель 2021 года.

Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

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