Вести Чувашии, 20 (1745) № 04.06.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 24 мая 2021 года № 67 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 мая 2021 года № 68 «О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 мая 2021 года № 69 «О присвоении почетного звания «Заслуженный предприниматель Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 мая 2021 года № 70 «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 мая 2021 года № 71 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 мая 2021 года № 217-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 мая 2021 года № 218-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 мая 2021 года № 219-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 180 «О переименовании бюджетного учреждения Чувашской Республики «Атратский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 181 «О создании казенного учреждения Чувашской Республики «Региональный центр закупок Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 182 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2010 г. № 327».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 183 «О создании бюджетного учреждения Чувашской Республики «Спортивная школа № 11».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 184 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 185 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 186 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 187 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2014 г. № 475».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 188 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 190 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие здравоохранения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 198 «Об установлении предельного срока для проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории жилой застройки».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 199 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 69».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 200 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2010 г. № 82».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 201 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 г. № 269».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 202 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 г. № 231».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 207 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2014 г. № 159».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 208 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2011 г. № 178».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 209 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 74».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 мая 2021 года № 412-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 416-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2021 года № 423-р.

Информационное сообщение об определении фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг территориальных сетевых организаций за 2020 год.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 21 апреля 2021 года № 208 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 14 ноября 2019 г. № 512» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.05.2021 г., регистр. № 6934).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 мая 2021 года № 99 «Об утверждении формы проекта создания и развития хозяйства (Агростартап) (бизнес – план)» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.05.2021 г., регистр. № 6937).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 30 апреля 2021 года № 01-05/311 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 30 апреля 2020 г. № 01-07/241» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.05.2021 г., регистр. № 6940).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26 апреля 2021 года № 674 «Об утверждении Порядка работы апелляционной комиссии по рассмотрению заявления работника о несогласии с результатами расследования страхового случая, проведенного врачебной комиссией медицинской организации, находящейся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.05.2021 г., регистр. № 6941).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 апреля 2021 года № 01/06-265 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 июля 2020 г. № 01/06-493» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.05.2021 г., регистр. № 6943).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 21 апреля 2021 года № 46-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 17 декабря 2014 г. № 92-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.05.2021 г., регистр. № 6944).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 21 апреля 2021 года № 655 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 15 февраля 2016 г. № 255» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.05.2021 г., регистр. № 6947).

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Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

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