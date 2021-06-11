Вести Чувашии, 21 (1746) № 11.06.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 72 «О награждении орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» Кондратьевой Р.А.».

Указ Главы Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 73 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 10 августа 2009 г. № 50».

Указ Главы Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 74 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Чувашской Республики по определению перечня торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Чувашской Республики и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, и критериев включения (исключения) торговых объектов (территорий) в указанный перечень».

Указ Главы Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 75 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 12 октября 2017 г. № 108 и признании утратившими силу некоторых указов Главы Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 224-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 225-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 226-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 179 «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за I квартал 2021 года».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 191 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 192 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 г. № 178».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 мая 2021 года № 194 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 551».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 мая 2021 года № 197 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2020 г. № 311».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 203 «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 марта 2017 г. № 102».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 204 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2012 г. № 393».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 205 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2013 г. № 541».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 206 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2018 г. № 86».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 231 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 235 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 мая 2021 года № 369-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 мая 2021 года № 370-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 мая 2021 года № 379-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2021 года № 417-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2021 года № 418-р.0

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2021 года № 422-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2021 года № 424-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2021 года № 425-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 432-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 435-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 446-р.

Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 162/823-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии».

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 51 «О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 21 декабря 2020 г. № 383» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.05.2021 г., регистр. № 6942).

Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 8 апреля 2021 года № 20-од «Об утверждении административного регламента предоставления Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики государственной услуги «Осуществляет в установленном Правительством Российской Федерации порядке государственную регистрацию самоходных машин и других видов техники, аттракционов» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.05.2021 г., регистр. № 6945).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 19 мая 2021 года № 346 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 7 марта 2014 г. № 179» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.05.2021 г., регистр. № 6946).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 мая 2021 года № 106 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.05.2021 г., регистр. № 6948).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 14 мая 2021 года № 02-03/71 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 15 ноября 2012 г. № 02-03/54» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.05.2021 г., регистр. № 6949).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 14 мая 2021 года № 676 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 17 мая 2019 г. № 958» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.05.2021 г., регистр. № 6950).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20 апреля 2021 года № 622 «Об утверждении Маршрута оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «гематология» в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 31.05.2021 г., регистр. № 6951).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 27 мая 2021 года № 47-о «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.06.2021 г., регистр. № 6952).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 11 мая 2021 года № 02-03/70 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.06.2021 г., регистр. № 6953).

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Извещение Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики о том, что открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции стадиона «Волга» объявлен несостоявшимся.

Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии фактической информации за май 2021 года о регулируемой деятельности.

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