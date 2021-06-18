Вести Чувашии, 22 (1747) № 18.06.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 7 июня 2021 года № 77 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 апреля 2015 г. № 63».

Указ Главы Чувашской Республики от 8 июня 2021 года № 78 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 8 июня 2021 года № 79 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 марта 2015 г. № 35».

Указ Главы Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 80 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 81 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 8 августа 2018 г. № 90».

Указ Главы Чувашской Республики от 15 июня 2021 года № 82 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики работников здравоохранения».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 7 июня 2021 года № 234-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 249-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 250-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 251-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 253-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 июня 2021 года № 258-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 189 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 мая 2021 года № 195 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 210 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), и Положения о Комиссии по проведению отбора на получение государственной поддержки субъектами малого и сред него предпринимательства».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 211 «Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2021/22 года».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 213 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2011 г. № 421».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 214 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июля 2012 г. № 293».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 215 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 февраля 2019 г. № 63».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 216 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2020 г. № 744».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 217 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2015 г. № 186».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 218 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 мая 2013 г. № 199».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 219 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 220 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики региональным спортивным федерациям в Чувашской Республике».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 221 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2000 г. № 186».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 223 «Об утверждении Порядка обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями отдельных категорий граждан в Чувашской Республике».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 224 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 г. № 54».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 225 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 февраля 2014 г. № 41».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 226 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 января 2017 г. № 5».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 227 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 228 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 229 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. № 421».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2021 года № 230 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 232 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 433-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 434-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 436-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 437-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 438-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 445-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 447-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 448-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2021 года № 450-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июня 2021 года № 455-р.

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» информации о регулируемой деятельности на июнь 2021 года.

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