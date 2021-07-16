Вести Чувашии, 26 (1751) № 16.07.2021

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 276 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 218».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 281 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 282 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 289 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2006 г. № 148».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 июля 2021 года № 293 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. № 343».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 июля 2021 года № 294 «О материально-техническом обеспечении проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июня 2021 года № 519-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2021 года № 521-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 522-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 524-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 525-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 526-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 527-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 528-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 529-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 532-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 533-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 544-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 545-р.

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 мая 2021 года № 109 «Об установлении стоимости выполнения работ при однократной обработке 1 гектара земельного участка произрастания борщевика Сосновского» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2021 г., регистр. № 6965).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 21 мая 2021 года № 80/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 30 июня 2011 г. № 73/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.06.2021 г., регистр. № 6966).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 21 мая 2021 года № 81/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 11 марта 2019 г. № 38/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.06.2021 г., регистр. № 6967).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 21 мая 2021 года № 82/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 19 декабря 2012 г. № 144/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.06.2021 г., регистр. № 6968).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 276 «О Порядке осуществления выплат стимулирующего характера руководителям государственных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.06.2021 г., регистр. № 6969).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 115 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 7 февраля 2011 г. № 17» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.06.2021 г., регистр. № 6970).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 18 мая 2021 года № 55 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.06.2021 г., регистр. № 6971).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 60 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики, находящимся в ведении Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, на иные цели» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.06.2021 г., регистр. № 6972).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 62 «О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 21 декабря 2020 г. № 382» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.06.2021 г., регистр. № 6973).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 мая 2021 года № 01/06-364 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 ноября 2012 г. № 01/06-2072» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.06.2021 г., регистр. № 6974).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 мая 2021 года № 107 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 28 января 2014 г. № 15» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.06.2021 г., регистр. № 6976).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 24 мая 2021 года № 715 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 2 марта 2016 г. № 539» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.06.2021 г., регистр. № 6977).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26 апреля 2021 года № 675 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26 сентября 2016 г. № 1506» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.06.2021 г., регистр. № 6978).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16 июня 2021 года № 8-7/т «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципального образования города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.06.2021 г., регистр. № 6979).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26 апреля 2021 года № 676 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 27 января 2016 г. № 110» (Зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.06.2021 г., регистр. № 6980).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26 апреля 2021 года № 677 «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики и включение в кадровый резерв Министерства здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.06.2021 г., регистр. № 6981).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26 апреля 2021 года № 678 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.06.2021 г., регистр. № 6982).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 14 мая 2021 года № 02-03/72 «О внесении изменения в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 22 апреля 2015 г. № 02-03/53» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.06.2021 г., регистр. № 6983).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 8 июня 2021 года № 53-о «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 16 июня 2020 г. № 136-о» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.06.2021 г., регистр. № 6984).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 мая 2021 года № 01/06-383 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 7 декабря 2020 г. № 01/06-883» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.06.2021 г., регистр. № 6985).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 июня 2021 года № 10-8/т «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городе Новочебоксарске Чувашской Республики, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.06.2021 г., регистр. № 6986).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 28 мая 2021 года № 138 «О внесении изменения в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 2 октября 2012 г. № 211» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.06.2021 г., регистр. № 6988).

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