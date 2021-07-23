Вести Чувашии, 27 (1752) № 23.07.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 98 «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике».

Указ Главы Чувашской Республики от 9 июля 2021 года № 99 «О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 9 июля 2021 года № 100 «О награждении Почетной грамотой Чувашской Республики акционерного общества «Строймаш».

Указ Главы Чувашской Республики от 9 июля 2021 года № 101 «О внесении изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 1 сентября 2006 г. № 73».

Указ Главы Чувашской Республики от 12 июля 2021 года, № 102 «О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственному гражданскому служащему Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 103 «Об утверждении квалификационных требований к руководителю органа исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».

Указ Главы Чувашской Республики от 15 июля 2021 года № 104 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 105 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 30 апреля 2014 г. № 59».

Указ Главы Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 106 «О внесении изменений в отдельные указы Президента Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 107 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 26 октября 2012 г. № 122».

Указ Главы Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 108 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 23 марта 2021 г. № 40».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 304-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 305-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 306-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 307-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 330-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 332-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 333-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 287 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 г. № 718».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 288 «О порядке предоставления из республиканского бюджета Чувашской Республики государственной поддержки в форме грантов на развитие перспективных направлений сельскохозяйственного производства».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 290 «О программе Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июля 2021 года № 297 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2020 г. № 746».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июля 2021 года № 298 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2020 г. № 712».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 299 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2001 г. № 180».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 300 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2003 г. № 335».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 301 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в Чувашской Республике и развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 302 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 303 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2020 г. № 314».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 304 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 305 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 307 «Об утверждении Порядка организации экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской службы Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 312 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 апреля 2016 г. № 153».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 314 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведенном мониторинге соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за июнь 2021 года и его результатах.

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 02-03/63 «Об организации целевого приема граждан» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.06.2021 г., регистр. № 6975).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 28 мая 2021 года № 137 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 23 октября 2014 г. № 291» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.06.2021 г., регистр. № 6987).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16 июня 2021 года № 9-7/тп «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения муниципального предприятия «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.06.2021 г., регистр. № 6989).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 107 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики при проведении плановых проверок в рамках осуществления государственного надзора в области обращения с животными» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.06.2021 г., регистр. № 6990).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 28 мая 2021 года № 49-о «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции и включение в кадровый резерв Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.06.2021 г., регистр. № 6991).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 1 июня 2021 года № 89/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 15 сентября 2020 г. № 174/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2021 г., регистр. № 6992).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 28 мая 2021 года № 252 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2021 г., регистр. № 6993).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 30 апреля 2021 года № 02-08/14 «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2021 г., регистр. № 6994).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 21 июня 2021 года № 12-8/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 декабря 2018 г. № 135-32/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2021 г., регистр. № 6995).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 июня 2021 года № 03-03/284 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 4 сентября 2012 г. № 04-13/334» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2021 г., регистр. № 6996).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 22 июня 2021 года № 15-9/в «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2021 г., регистр. № 6997).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 21 июня 2021 года № 14-8/гв «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в муниципальном образовании городе Новочебоксарске Чувашской Республики, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2021 г., регистр. № 6998).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 21 июня 2021 года № 11-8/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2021 г., регистр. № 6999).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 21 июня 2021 года № 13-8/гв «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сельский комфорт», осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения в муниципальном образовании городе Новочебоксарске Чувашской Республики, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2021 г., регистр. № 7000).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 июня 2021 года № 03-03/285 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 7 сентября 2012 г. № 04-13/341» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2021 г., регистр. № 7001).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 4 июня 2021 года № 404 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 19 октября 2015 г. № 974» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.06.2021 г., регистр. № 7002).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 8 июня 2021 года № 124 «О признании утратившими силу некоторых решений Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.06.2021 г., регистр. № 7003).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 3 июня 2021 года № 941 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 4 июля 2018 г. № 809» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.06.2021 г., регистр. № 7004).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 482 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 6 ноября 2015 г. № 1049» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.06.2021 г., регистр. № 7005).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 21 июня 2021 года № 129 «Об утверждении перечней оборудования и техники, а также специализированного транспорта, предусмотренных Порядком предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, утверждённым постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 43» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.06.2021 г., регистр. № 7006).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 4 июня 2021 года № 263 «Об индексации нормативов чистого дохода от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства на 2021 год» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.06.2021 г., регистр. № 7007).

Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 28 июня 2021 года № 169 (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.06.2021 г., регистр. № 7008).

Распоряжение Администрация Главы Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 165 (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.06.2021 г., регистр. № 7009).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 25 июня 2021 года № 486 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 26 декабря 2016 г. № 1408» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.06.2021 г., регистр. № 7010).

Распоряжение Администрация Главы Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 163 (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.06.2021 г., регистр. № 7011).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 28 июня 2021 года № 309 «О признании утратившим силу приказа Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 25 августа 2020 г. № 253» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.06.2021 г., регистр. № 7012).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 4 июня 2021 года № 403 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 19 октября 2015 г. № 973» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.06.2021 г., регистр. № 7013).

Приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 7 июня 2021 года № 92 «О внесении изменений в приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 12 марта 2013 г. № 26» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2021 г., регистр. № 7014).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 4 июня 2021 года № 282 «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 2 ноября 2018 г. № 289» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2021 г., регистр. № 7015).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 8 июня 2021 года № 797 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 24 января 2013 г. № 139» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2021 г., регистр. № 7016).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 17 июня 2021 года № 272 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 9 октября 2020 г. № 470» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2021 г., регистр. № 7017).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 10 июня 2021 года № 03-03/309 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20 февраля 2015 г. № 03/1-03/76» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2021 г., регистр. № 7018).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 16 июня 2021 года № 92/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 18 ноября 2020 г. № 218/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.07.2021 г., регистр. № 7019).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 24 мая 2021 года № 245 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 20 апреля 2020 г. № 191» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.07.2021 г., регистр. № 7020).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 69 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 17 октября 2014 г. № 326» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.07.2021 г., регистр. № 7021).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 432 «Об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин ООО фирма «Вега», расположенных в д. Хозандайкино Чебоксарского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.07.2021 г., регистр. № 7022).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 433 «Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № В-352 ООО «Ключ здоровья», расположенной на территории Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.07.2021 г., регистр. № 7023).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 16 июня 2021 года № 270 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 14 апреля 2020 г. № 184» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.07.2021 г., регистр. № 7024).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 мая 2021 года № 108 «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.07.2021 г., регистр. № 7025).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 июня 2021 года № 01/06-473 «Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантной должности руководителя организации, находящейся в ведении Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, и на включение в кадровый резерв на замещение должности руководителя организации, находящейся в ведении Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, и Методики проведения конкурсов на замещение вакантной должности руководителя организации, находящейся в ведении Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, и на включение в кадровый резерв на замещение должности руководителя организации, находящейся в ведении Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.07.2021 г., регистр. № 7026).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 17 июня 2021 года № 01-05/374 «О внесении изменения в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 7 октября 2015 г. № 01-07/386» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.07.2021 г., регистр. № 7027).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 мая 2021 года № 01-05/328 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.07.2021 г., регистр. № 7029).

Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 29-од «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.07.2021 г., регистр. № 7031).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) плановой информации на июль 2021 года.

www.hypar.ru