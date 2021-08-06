Вести Чувашии, 29 (1754) № 06.08.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 26 июля 2021 года № 109 «О награждении орденом «За любовь и верность».

Указ Главы Чувашской Республики от 26 июля 2021 года № 110 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 мая 2013 г. № 47».

Указ Главы Чувашской Республики от 27 июля 2021 года № 111 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 112 «О республиканском конкурсе профессионального мастерства «PRофи-21».

Указ Главы Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 114 «О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 июля 2021 года № 115 «О лимите и квотах добычи лося и косули сибирской на территории Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 2 августа 2021 года № 116 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 22 июня 2021 года № 334-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 26 июня 2021 года № 337-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 342-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 июля 2021 года № 346-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 июля 2021 года № 347-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 31 июля 2021 года № 348-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2021 года № 296 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 306 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2016 г. № 541».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 313 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 315 «Об утверждении Порядка планирования приватизации государственного имущества Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 317 «О едином региональном операторе инфраструктуры и операторе информационной безопасности электронного правительства Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 318 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 319 «О софинансировании расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на возмещение части затрат муниципальных унитарных предприятий, связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве и (или) передаче тепловой энергии на территории Чувашской Республики, за 2020 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 320 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2014 г. № 397».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 321 «О реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июля 2021 года № 322 «О государственном докладе «О состоянии здоровья населения Чувашской Республики в 2020 году».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2021 года № 327 «Об утверждении Порядка материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, финансового, научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 331 «О Центре цифровой трансформации Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 523-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 531-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 534-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 541-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 542-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 547-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 июля 2021 года № 557-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 июля 2021 года № 561-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 июля 2021 года № 562-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 июля 2021 года № 563-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 572-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 573-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 576-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2021 года № 581-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2021 года № 583-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2021 года № 586-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2021 года № 587-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2021 года № 589-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июля 2021 года № 591-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июля 2021 года № 592-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 594-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 595-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 года № 597-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 599-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 600-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 601-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 605-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июля 2021 года № 606-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2021 года № 610-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2021 года № 611-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2021 года № 612-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2021 года № 614-р.

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 02-03/84 «Об утверждении Положения о Реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.07.2021 г., регистр. № 7039).

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Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

Информационное сообщение ООО «Бюро технической инвентаризации» (местонахождение – 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 59, пом.2) о порядке, о сроках и об условиях продажи автомобиля NISSAN QUASHQAI+2.

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