Вести Чувашии, 30 (1755) № 23.08.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 5 августа 2021 года № 117 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 6 августа 2021 года № 118 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 августа 2021 года № 360-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 августа 2021 года № 372-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 379-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 332 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2018 г. № 386».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 336 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 г. № 231».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 337 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2008 г. № 403».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 341 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2010 г. № 428».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 478-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 479-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2021 года № 488-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2021 года № 489-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 494-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 497-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июня 2021 года № 507-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 530-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 540-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 июля 2021 года № 552-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 574-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 575-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2021 года № 582-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 604-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2021 года № 613-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2021 года № 615-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 года № 616-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 года № 617-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 года № 618-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2021 года № 624-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2021 года № 625-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2021 года № 626-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июля 2021 года № 646-р.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва).

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва).

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 28 июня 2021 года № 312 «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 1 сентября 2017 г. № 321» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.07.2021 г., регистр. № 7043).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 19 мая 2021 года № 259 «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Чувашской Республики, премирования за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи и единовременного поощрения государственным гражданским служащим Чувашской Республики, замещающим должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.07.2021 г., регистр. № 7046).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 1 июня 2021 года № 898 «Об утверждении Маршрута оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.07.2021 г., регистр. № 7048).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 июля 2021 года № 01-05/385 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 8 мая 2020 г. № 01-07/250» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.07.2021 г., регистр. № 7049).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 5 июля 2021 года № 136 «О Благодарности министра сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.07.2021 г., регистр. № 7050).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 1 июля 2021 года № 881 «О перечне особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений Чувашской Республики, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, и автономных учреждений Чувашской Республики, созданных на базе имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.07.2021 г., регистр. № 7051).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 5 июля 2021 года № 01-05/389 «О внесении изменения в приказ Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики от 17 июля 2009 г. № 01-07/233» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.07.2021 г., регистр. № 7052).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 864 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 25 февраля 2011 г. № 213» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.07.2021 г., регистр. № 7053).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 5 июля 2021 года № 283 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.07.2021 г., регистр. № 7054).

Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 16 июля 2021 года № 185 (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.07.2021 г., регистр. № 7055).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 2 июля 2021 года № 97 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 13 мая 2020 г. № 95» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.07.2021 г., регистр. № 7056).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 9 июля 2021 года № 289 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 6 мая 2016 г. № 237» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.07.2021 г., регистр. № 7057).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 2 июля 2021 года № 282 «О проведении конкурса на лучший объект по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения среди организаций в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.07.2021 г., регистр. № 7058).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики от 5 июля 2021 года № 01-05/387 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики от 30 ноября 2010 г. № 01-07/421» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.07.2021 г., регистр. № 7059).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 2 июля 2021 года № 97/п «Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов Чувашской Республики мониторинга качества финансового менеджмента» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.07.2021 г., регистр. № 7060).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 13 июля 2021 года № 03-03/412 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20 ноября 2015 г. № 03/1-03/681» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.07.2021 г., регистр. № 7061).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 316 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики и приказы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.07.2021 г., регистр. № 7062).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 1 июля 2021 года № 1067 «Об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2021 год (программный реестр должностей)» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.07.2021 г., регистр. № 7063).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 7 июня 2021 года № 03-03/302 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы водоснабжения Шальтямского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.07.2021 г., регистр. № 7064).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 7 июня 2021 года № 03-03/303 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы водоснабжения Ухманского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.07.2021 г., регистр. № 7065).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15 июня 2021 года № 03-03/312 «Об утверждении плановых значений показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности системы водоснабжения Вутабосинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.07.2021 г., регистр. № 7066).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 12 июля 2021 № 03-03/402 «О внесении изменений в приказ Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 26 ноября 2010 г. № 04-13/405» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.07.2021 г., регистр. № 7067).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 15 июня 2021 года № 152 «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики и включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в государственной ветеринарной службе Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.07.2021 г., регистр. № 7068).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 165 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 2 октября 2012 г. № 211» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.07.2021 г., регистр. № 7069).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 166 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 30 июля 2010 г. № 44» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.07.2021 г., регистр. № 7070).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 167 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 23 октября 2014 г. № 291» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.07.2021 г., регистр. № 7071).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 30 июня 2021 года № 168 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 4 февраля 2016 г. № 30» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.07.2021 г., регистр. № 7072).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 7 июля 2021 года № 01/06-532 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 3 июня 2011 г. № 01/06-378» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.07.2021 г., регистр. № 7073).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 13 июля 2021 года № 03-03/410 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 12 октября 2015 г. № 03/1-03/584» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.07.2021 г., регистр. № 7074).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 314 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 18 октября 2016 г. № 529» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.07.2021 г., регистр. № 7075).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 14 июля 2021 года № 101 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 г. № 106» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.07.2021 г., регистр. № 7076).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 июля 2021 года № 01/06-598 «О порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения Чувашской Республики, находящегося в ведении Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.08.2021 г., регистр. № 7077).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 14 июля 2021 года № 102 «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики и включение в кадровый резерв Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и признании утратившими силу некоторых решений Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.08.2021 г., регистр. № 7078).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 19 июля 2021 года № 02-03/78 «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики и включение в кадровый резерв Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.08.2021 г., регистр. № 7079).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 3 августа 2021 года № 60-о «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 28 мая 2020 г. № 127-о» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.08.2021 г., регистр. № 7082).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» фактической информации за июль 2021 года.

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