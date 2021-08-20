Вести Чувашии, 31 (1756) № 20.08.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 119 «О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 121 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 12 августа 2021 года № 393-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 397-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 398-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 года № 325 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2021 года № 326 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования Резервного фонда Чувашской Республики, на финансовое обеспечение расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июля 2021 года № 328 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2021 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 июля 2021 года № 329 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2015 г. № 451 и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 333 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2021 г. № 152».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 334 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2019 г. № 485».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 335 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 365».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 338 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 339 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой возможно принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 340 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 342 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2019 г. № 621».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 343 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 344 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории общедоступных охот­ничьих угодий Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 345 «Об утверждении Порядка предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 346 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 347 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. № 40».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 348 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2021 года № 349 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. № 292».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 августа 2021 года № 350 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 г. № 36».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 августа 2021 года № 351 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 августа 2021 года № 352 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в 2021 году».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 356 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» на 2021 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 357 «О переводе земельных участков из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 358 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. № 210».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 359 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики, на 2021 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 360 «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2022 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 366 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2011 г. № 596».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 367 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 2018 г. № 174».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 года № 619-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2021 года № 621-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2021 года № 622-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2021 года № 623-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2021 года № 627-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2021 года № 628-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июля 2021 года № 632-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июля 2021 года № 633-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июля 2021 года № 634-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июля 2021 года № 635-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июля 2021 года № 636-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июля 2021 года № 637-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 640-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июля 2021 года № 641-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июля 2021 года № 642-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июля 2021 года № 643-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июля 2021 года № 644-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июля 2021 года № 645-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июля 2021 года № 647-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июля 2021 года № 648-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июля 2021 года № 649-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июля 2021 года № 651-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июля 2021 года № 652-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2021 года № 654-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 августа 2021 года № 658-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 августа 2021 года № 659-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 августа 2021 года № 660-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 августа 2021 года № 661-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 августа 2021 года № 662-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 августа 2021 года № 663-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 августа 2021 года № 664-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 августа 2021 года № 665-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 августа 2021 года № 666-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 августа 2021 года № 667-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 августа 2021 года № 668-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 августа 2021 года № 669-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 августа 2021 года № 670-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 августа 2021 года № 671-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 августа 2021 года № 676-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 августа 2021 года № 677-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 августа 2021 года № 678-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 августа 2021 года № 679-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 августа 2021 года № 680-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 августа 2021 года № 681-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 августа 2021 года № 682-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 августа 2021 года № 683-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 684-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 685-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 686-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 687-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 688-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 690-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 691-р.

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 12 июля 2021 года № 542 «Об установлении зон санитарной охраны двух водозаборных скважин ООО «Вител», расположенных в г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.08.2021 г., регистр. № 7080).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 22 июля 2021 года № 02-03/103 «О внесении изменения в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 15 ноября 2012 г. № 02-03/54» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.08.2021 г., регистр. № 7081).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 22 июля 2021 года№ 01-05/400 «О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального (республиканского) значения и утверждении его границ территории» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.08.2021 г., регистр. № 7083).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 14 июля 2021 года № 103 «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.08.2021 г., регистр. № 7084).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 19 июля 2021 года № 02-03/77 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 7 сентября 2020 г. № 02-03/90» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.08.2021 г., регистр. № 7085).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 3 августа 2021 года № 108/п «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве финансов Чувашской Республики и включение в кадровый резерв Министерства финансов Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.08.2021 г., регистр. № 7086).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 26 июля 2021 года № 964 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 13 ноября 2013 г. № 2162» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.08.2021 г., регистр. № 7087).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 28 июля 2021 года № 1275 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 13 августа 2019 г. № 1170» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.08.2021 г., регистр. № 7088).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 5 августа 2021 года № 115/п «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 17 декабря 2020 г. № 241/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.08.2021 г., регистр. № 7089).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 3 августа 2021 года № 16-10/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 декабря 2018 г. № 134-32/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.08.2021 г., регистр. № 7090).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 3 августа 2021 года № 18-10/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 ноября 2019 г. № 62-16-19/т и признании утратившими силу некоторых постановлений Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.08.2021 г., регистр. № 7091).

Приказ Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики от 27 июля 2021 года № 348 «О внесении изменений в приказ Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики от 22 февраля 2011 г. № 51» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.08.2021 г., регистр. № 7092).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» плановой информации на август 2021 года о регулируемой деятельности.

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