Содействие занятости молодежи - ключевая задача государства

Молодежь содержит в себе огромные потенциальные возможности для развития экономики, имеет высокую мотивацию и способность генерировать новые идеи, по-новому смотреть на решение поставленных задач. При этом молодые люди в наибольшей степени испытывают трудности на рынке труда и чаще попадают в категорию безработных, в силу того, что составляют низкую конкуренцию другим возрастным группам при отсутствии опыта профессиональной деятельности.

Содействие занятости молодежи является одной из ключевых задач государства. В целях содействия трудоустройству выпускников органами службы занятости проводится информационная работа. В учреждениях высшего профессионального образования до обучающихся и студентов выпускных групп в формах тренингов, мастер-классов, ярмарок вакансий и т.д. доводится информация по основам трудового законодательства, составлению резюме, возможности трудоустройства на предприятиях и в организациях Чувашской Республики, государственных услугах, предоставляемых органами службы занятости населения.

С каждым обратившимся выпускником службой занятости проводится целенаправленная адресная работа и предоставляется полный спектр государственных услуг.

Ежегодно из средств республиканского бюджета выделяется более 3,5 миллионов рублей на выплату материальной поддержки при временном трудоустройстве выпускникам средних и высших образовательных учреждений в возрасте от 18 до 25 лет. Цель этого мероприятия _ повышение конкурентоспособности выпускника учреждений среднего профессионального образования и высшего образования на рынке труда, получение им необходимых трудовых навыков по полученной специальности.

В текущем году реализуется мероприятие, направленное на частичную компенсацию затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на выплату заработной платы трудоустроенным безработным гражданам, в том числе выпускникам образовательных учреждений. Данное мероприятие планируется продолжить и в 2022 году.

Выпускников 2020 года в органы службы занятости населения обратилось 608 человек, из них имеющие среднее специальное образование 401 чел., высшее – 207 чел. Трудоустроено 463 выпускника, из них имеющие среднее специальное образование – 311 чел., высшее – 152 человека. В настоящее время состоят на учете 4 выпускника ССуза и 3 – Вуза.

Выпускников 2021 года уже в органы службы занятости населения обратилось 147 человек, из них выпускников завершивших обучение по программам среднего профессионального 111 человек, высшего образования – 36 человек.

www.hypar.ru

Реклама.