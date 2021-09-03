Вести Чувашии, 33 (1758) № 03.09.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 18 августа 2021 года № 123 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 5 ноября 2009 г. № 77».

Указ Главы Чувашской Республики от 23 августа 2021 года, № 124 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 125 «О присвоении почетного звания

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 26 августа 2021 года № 126 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 27 августа 2021 года № 127 «О Герасимове Е.Р.».

Указ Главы Чувашской Республики от 30 августа 2021 года № 128 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 31 августа 2021 года, № 129 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 18 августа 2021 года № 411-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 18 августа 2021 года № 412-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 421-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 422-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 26 августа 2021 года № 427-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 26 августа 2021 года № 428-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 августа 2021 года № 446-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 августа 2021 года № 449-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 августа 2021 года № 450-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 355 «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за первое полугодие 2021 года».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 361 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 г. № 178».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 368 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 373 «О внесении изменения в государственную программу Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 374 «Об утверждении правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 375 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями и Положения о Комиссии по проведению отбора на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 376 «О государственном докладе «О состоянии условий и охраны труда в Чувашской Республике в 2020 году».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2021 года № 380 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 387 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 388 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 395 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике на 2022 год».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 689-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 695-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 августа 2021 года № 700-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 августа 2021 года № 701-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 708-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 713-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 714-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2021 года № 715-р.

Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу №3а-193/2021 от15.07.2021 г. по административному исковому заявлению ОАО «Передвижная механизированная колонна 137» к Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, Государственной службе Чувашской Республики по делам.

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Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

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