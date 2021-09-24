Вести Чувашии, 37 (1762) № 24.09.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 10 сентября 2021 года № 139 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 13 сентября 2021 года № 140 «Об объявлении в Чувашской Республике 2022 года Годом выдающихся земляков».

Указ Главы Чувашской Республики от 14 сентября 2021 года № 141 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Указ Главы Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 142 «О признании утратившим силу Указа Главы Чувашской Республики от 5 декабря 2020 г. № 308».

Указ Главы Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 143 «О признании утратившим силу Указа Главы Чувашской Республики от 5 декабря 2020 г. № 309».

Указ Главы Чувашской Республики от 17 сентября 2021 года № 144 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 20 сентября 2021 года № 145 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 23 марта 2021 г. № 40».

Указ Главы Чувашской Республики от 20 сентября 2021 года, № 146 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 сентября 2021 года № 475-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 сентября 2021 года № 486-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 сентября 2021 года № 487-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 423 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2016 г. № 569».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 424 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2014 г. № 392».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 425 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 426 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 427 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 428 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 429 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 430 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 431 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 432 «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 г. № 174».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 433 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 434 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2021 года № 436 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 г. № 718».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 августа 2021 года № 731-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 августа 2021 года № 735-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2021 года № 739-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 748-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 757-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 761-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 августа 2021 года № 770-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 сентября 2021 года № 785-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 сентября 2021 года № 797-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 сентября 2021 года № 801-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2021 года № 804-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2021 года № 806-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2021 года № 807-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2021 года № 808-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2021 года № 809-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2021 года № 810-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2021 года № 816-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2021 года № 817-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2021 года № 818-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2021 года № 819-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2021 года № 820-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2021 года № 821-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2021 года № 829-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2021 года № 830-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2021 года № 832-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2021 года № 831-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2021 года № 835-р.

Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за август 2021 года и его результатах.

Информационное сообщение Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Чувашской Республики, порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета.

Приказ Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации от 12 августа 2021 года № 25-од «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики и включение в кадровый резерв Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.09.2021 г., регистр. № 7144).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 19 августа 2021 года № 63-од «О внесении изменений в служебный распорядок Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики, утвержденный приказом Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 2 июля 2012 г. № 80-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.09.2021 г., регистр. № 7145).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 20 августа 2021 года № 662 «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.09.2021 г., регистр. № 7146).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 20 августа 2021 года № 663 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 25 апреля 2011 г. № 175» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.09.2021 г., регистр. № 7147).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 20 августа 2021 года № 02-03/123 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.09.2021 г., регистр. № 7148).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 23 августа 2021 года № 346 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 11 ноября 2020 г. № 508» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.09.2021 г., регистр. № 7149).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 20 августа 2021 года № 161 «О признании утратившими силу некоторых решений Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.09.2021 г., регистр. № 7150).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 03-03/545 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. № 03/1-03/224» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.09.2021 г., регистр. № 7151).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 17 августа 2021 года № 122/п «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Чувашской Республики и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.09.2021 г., регистр. № 7152).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 23 августа 2021 года № 1501 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 1 июля 2021 г. № 1067» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.09.2021 г., регистр. № 7153).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 17 августа 2021 года № 379 «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 9 октября 2019 г. № 335» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.09.2021 г., регистр. № 7154).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 7 сентября 2021 года № 27-12/тп «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2020 г. № 92-28/тп» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.09.2021 г., регистр. № 7155).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 27 августа 2021 года № 350 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 19 августа 2019 г. № 376» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.09.2021 г., регистр. № 7156).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» информации за сентябрь 2021 года о регулируемой деятельности.

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