Вести Чувашии, 38 (1763) № 01.10.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 21 сентября 2021 года № 147 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 24 июля 2017 г. № 82».

Указ Главы Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 148 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 6 апреля 2018 г. № 36».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 сентября 2021 года № 149 «О Салаевой А.Л.».

Указ Главы Чувашской Республики от25 сентября 2021 года № 150 «Об исполняющем обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 151 «О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министре здравоохранения Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 494-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 499-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 500-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 501-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 502-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2021 года № 435 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2013 г. № 541».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 437 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 г. № 79».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 сентября 2021 года № 438 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 г. № 766».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 сентября 2021 года № 439 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 г. № 7».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 445 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. № 504».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2021 года № 805-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2021 года № 828-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 сентября 2021 года № 836-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 сентября 2021 года № 837-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 839-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 840-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 842-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 843-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 844-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 845-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 846-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 864-р.

Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу № 3а-129/2021 от 13.05.2021 г.

Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по административному делу № 66а-2420/2021 (номер дела в суде первой инстанции 3а-129/2021) от 18.08.2021 г.

Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 199/1074-6 «О результатах выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва по единому избирательному округу и о распределении депутатских мандатов между избирательными объединениями».

Протокол Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики о результатах выборов по единому избирательному округу и о распределении депутатских мандатов между избирательными объединениями.

Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 199/1075-6 «О передаче мандата депутата Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва Степанову Константину Олеговичу».

Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 21 сентября 2021 года № 198/1067-6 «Об итогах голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории одномандатного избирательного округа Чувашская Республика – Чувашия – Канашский одномандатный избирательный округ № 37».

Протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу Чувашская Республика - Чувашия - Канашский одномандатный избирательный округ № 37.

Протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа Чувашская Республика - Чувашия - Канашский одномандатный избирательный округ № 37.

Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 21 сентября 2021 года № 198/1068-6 «Об итогах голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории одномандатного избирательного округа Чувашская Республика – Чувашия – Чебоксарский одномандатный избирательный округ № 38».

Протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу Чувашская Республика - Чувашия – Чебоксарский одномандатный избирательный округ № 38.

Протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа Чувашская Республика - Чувашия - Чебоксарский одномандатный избирательный округ № 38.

Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 21 сентября 2021 года № 198/1069-6 «О результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Чувашская Республика – Чувашия – Канашский одномандатный избирательный округ № 37».

Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 21 сентября 2021 года № 198/1070-6 «О результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Чувашская Республика – Чувашия – Чебоксарский одномандатный избирательный округ № 38».

Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 21 сентября 2021 года № 198/1073-6 «О результатах выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва по одномандатным избирательным округам».

Сведения для опубликования полных данных протоколов федерального избирательного округа (выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Чувашская Республика – Чувашия).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Чувашская Республика – Чувашия – Канашского одномандатного избирательного округа (выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов, Чувашская Республика – Чувашия – Чебоксарского одномандатного избирательного округа № 38 (выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов единого округа (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва, Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Алатырского одномандатного избирательного округа № 1 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Батыревского округа одномандатного избирательного округа № 2 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Вурнарского одномандатного избирательного округа № 3 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Комсомольского одномандатного избирательного округа № 4 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Канашского одномандатного избирательного округа № 5 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Урмарского одномандатного избирательного округа № 6 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Цивильского одномандатного избирательного округа № 7 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Моргаушского одномандатного избирательного округа № 8 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Ядринского одномандатного избирательного округа № 9 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Шумерлинского одномандатного избирательного округа № 10 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Чебоксарского одномандатного избирательного округа № 11 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Заводского одномандатного избирательного округа № 12 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Южного одномандатного избирательного округа № 13 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Восточного одномандатного избирательного округа № 14 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Новоюжного одномандатного избирательного округа № 15 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Привокзального одномандатного избирательного округа № 16 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Центрального одномандатного избирательного округа № 17 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Западного одномандатного избирательного округа № 18 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Юго-Западного одномандатного избирательного округа № 19 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Приволжского одномандатного избирательного округа № 20 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Винокуровского одномандатного избирательного округа № 21 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Сведения для опубликования полных данных протоколов Юраковского одномандатного избирательного округа № 22 (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

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