Вести Чувашии, 40 (1765) № 15.10.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 2 октября 2021 года № 161 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 17 февраля 2018 г. № 17».

Указ Главы Чувашской Республики от 4 октября 2021 года № 163 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 164 «О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 6 октября 2021 года № 166 «О назначении члена Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 11 октября 2021 года № 167 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 октября 2021 года № 526-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 461 «Об утверждении Порядка заключения договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного самоуправления в Чувашской Республике с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2021 года № 472 «Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 475 «Об утверждении Положения о региональном государственном жилищном контроле (надзоре)».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 477 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 479 «Об утверждении Положения о региональном государственном экологическом контроле (надзоре)».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 480 «Об утверждении Положения о региональном государственном геологическом контроле (надзоре)».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 481 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 482 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 483 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 484 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 485 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 486 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2021 года № 487 «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 г. № 172».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2021 года № 488 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2021 года № 489 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2021 года № 490 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2021 года № 491 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2021 года № 492 «О мерах по реализации Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в Чувашской Республике».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 октября 2021 года № 494 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Чебоксары на реализацию мероприятий по установке стелы «Город трудовой доблести» в городе Чебоксары».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 октября 2021 года № 495 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на поддержку инновационных проектов в сфере культуры и искусства на 2021 год».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 863-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 865-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 866-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 871-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 874-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 876-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 877-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 881-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 887-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 889-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 890-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2021 года № 892-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2021 года № 893-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2021 года № 894-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2021 года № 895-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 октября 2021 года № 896-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 октября 2021 года № 899-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 октября 2021 года № 900-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 октября 2021 года № 901-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 октября 2021 года № 903-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 909-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 910-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 911-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 913-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 920-р.

Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 202/1085-6 «О передаче мандата депутата Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва Горбунову Евгению Владиславовичу».

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 31 августа 2021 года № 693 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 18 декабря 2017 г. № 1241» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.09.2021 г., регистр, № 7184).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 21 сентября 2021 года № 28-13/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 января 2018 г. № 1-1/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.09.2021 г., регистр. № 7191).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 9 сентября 2021 года № 223 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.09.2021 г., регистр, № 7192).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 7 сентября 2021 года № 129/п «Об утверждении Порядка передачи Министерству финансов Чувашской Республики информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.09.2021 г., регистр. № 7193).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 31 августа 2021 года № 692 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 27 июля 2017 г. № 756» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики

по делам юстиции 01.10.2021 г., регистр. № 7194).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 31 августа 2021 года № 694 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 14 августа 2017 г. № 807» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.10.2021 г., регистр, № 7195).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 14 сентября 2021 года № 65-од «О порядке уведомления руководителя Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (лица, исполняющего обязанности руководителя) о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.10.2021 г., регистр. № 7196).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 10 сентября 2021 года № 365 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 29 декабря 2020 г. № 609» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.10.2021 г., регистр, № 7197).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 374 «О проведении Республиканского творческого онлайн-конкурса «Творчество без границ» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.10.2021 г., регистр. № 7198).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 1 сентября 2021 года № 03-03/564 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 4 сентября 2012 г. № 04-13/334» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.10.2021 г., регистр. № 7199).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 10 сентября 2021 года № 03-03/595 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 25 марта 2019 г. № 03/1-03/246» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.10.2021 г., регистр. № 7200).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 13 сентября 2021 года № 01-05/485 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.10.2021 г., регистр. № 7202).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 15 сентября 2021 года № 02-03/149 «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.10.2021 г., регистр. № 7204).

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