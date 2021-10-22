Вести Чувашии, 41 (1766) № 22.10.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 14 октября 2021 года № 168 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 12 октября 2021 года № 533-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 октября 2021 года № 547-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 октября 2021 года № 551-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 552-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 октября 2021 года № 493 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 497 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 января 2017 г. № 5».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 499 «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 г. № 14».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 888-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 912-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 914-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 915-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 916-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 918-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 919-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 921-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 922-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 октября 2021 года № 925-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2021 года № 928-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2021 года № 930-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 октября 2021 года № 932-р.

Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за сентябрь 2021 года и его результатах.

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 3 сентября 2021 года № 1593 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30 июня 2020 г. № 1120» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.10.2021 г., регистр. № 7201).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 179 «О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.10.2021 г., регистр. № 7203).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 15 сентября 2021 года № 366 «Об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве труда и социальной защиты Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.10.2021 г., регистр. № 7205).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 13 сентября 2021 года № 731 «О внесении изменения в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 10 октября 2013 г. № 686» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.10.2021 г., регистр. № 7206).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 13 сентября 2021 года № 714 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 25 декабря 2017 г. № 1267» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.10.2021 г., регистр. № 7207).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 13 сентября 2021 года № 715 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 13 декабря 2017 г. № 1212» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.10.2021 г., регистр. № 7208).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 4 октября 2021 года № 195 «Об утверждении перечня дополнительных показателей и весовых коэффициентов для подведения итогов экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами, муниципальными округами Чувашской Республики на 2021 год и порядок их применения» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.10.2021 г., регистр. № 7209).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 17 сентября 2021 года № 135/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 18 февраля 2020 г. № 22/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.10.2021 г., регистр. № 7210).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20 сентября 2021 года № 1675 «О внеконкурсном поступлении на государственную гражданскую службу Чувашской Республики в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.10.2021 г., регистр. № 7211).

Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 258 (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.10.2021 г., регистр. № 7212).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 125 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.10.2021 г., регистр. № 7213).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 26 августа 2021 года № 1073 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию мер поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в форме семейного образования, предусмотренных Законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.10.2021 г., регистр. № 7215).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте плановой информации за октябрь 2021 года о регулируемой деятельности.

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