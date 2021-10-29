Вести Чувашии, 42 (1767) № 29.10.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 19 октября 2021 года № 169 «Об утверждении Порядка приглашения и отбора независимых экспертов, включаемых в составы конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 20 октября 2021 года № 170 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 октября 2021 года № 171 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 октября 2021 года № 172 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 8 августа 2018 г. № 90».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 октября 2021 года № 173 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 октября 2021 года № 556-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 октября 2021 года № 559-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 октября 2021 года № 562-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 23 октября 2021 года № 588-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 23 октября 2021 года № 589-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 октября 2021 года № 595-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 603-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 609-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2021 года № 496 «О предельных размерах оптовых надбавок и предельных размерах розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 498 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных библиотек на 2021 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 500 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 501 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 502 «Об установлении случая освобождения муниципального образования, в отношении которого принято решение о продлении исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года, от принятых обязательств по итогам отчетного года».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 503 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 217».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 504 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2007 г. № 55».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 505 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 519».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 506 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 507 «Об организационном комитете по проведению в Чувашской Республике в 2022 году Года выдающихся земляков».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 508 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2013 г. № 344».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 509 «Об утверждении Порядка организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с воспитанниками в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 510 «О подготовке граждан Российской Федерации к военной службе по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в Чувашской Республике в 2021/22 учебном году».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 511 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 513 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 514 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2021 года № 515 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2021 года № 516 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2015 г. № 258».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 917-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2021 года № 929-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2021 года № 931-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 937-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 938-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 939-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 940-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 946-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 948-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 949-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 951-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2021 года № 955-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 959-р.

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20 октября 2021 года № 03-03/685 «Об утверждении инвестиционной программы Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в сфере теплоснабжения на 2021-2023 годы».

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 1 октября 2021 года № 69-од «О внесении изменения в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 21 сентября 2020 г. № 54-од» (зарегистрирован государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.10.2021 г., регистр. № 7214).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 20 сентября 2021 года № 184 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 24 октября 2017 г. № 212» (зарегистрирован государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.10.2021 г., регистр. № 7216).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 427 «О Порядке уведомления министра физической культуры и спорта Чувашской Республики (лица, исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Чувашской Республики) о фактах обращения в целях склонения лица, замещающего должность государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.10.2021 г., регистр. № 7217).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 27 сентября 2021 года № 129 «О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.10.2021 г., регистр. № 7218).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 03-03/600 «Об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.10.2021 г., регистр. № 7219).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 8 октября 2021 года № 382 «О проведении Республиканского конкурса рисунков «Моя семья самая лучшая...» (зарегистрирован государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.10.2021 г., регистр. № 7220).

Приказ Министерства куль туры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 28 сентября 2021 года № 01-05/503 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства куль туры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» (зарегистрирован государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.10.2021 г., регистр. № 7221).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 1701 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 1 июля 2021 г. № 1067» (зарегистрирован государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.10.2021 г., регистр. № 7222).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 октября 2021 года № 29-14/тп «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год» (зарегистрировано государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.10.2021 г., регистр. № 7223).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 октября 2021 года № 30-14/тп «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Водоканал» на 2022 год» (зарегистрировано государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.10.2021 г., регистр. № 7224).

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Объявление Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении строительства крытого катка с искусственным льдом.

Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

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