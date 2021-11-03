Вести Чувашии, 43 (1768) № 03.11.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 174 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 28 октября 2016 г. № 156».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 175 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 марта 2015 г. № 35».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 176 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 26 октября 2012 г. № 122».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 177 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 178 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 октября 2021 года № 612-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 октября 2021 года № 613-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 619-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 620-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 621-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 622-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 623-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 624-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 512 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 октября 2021 года № 517 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2021 года № 518 «О внесении изменений в программу Чувашской Республики «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2021 года № 519 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2006 г. № 139».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2021 года № 520 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие здравоохранения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 октября 2021 года № 521 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 524 «Об утверждении Порядка государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 525 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики организациям, находящимся в ведении органов государственной власти Российской Федерации или органов государственной власти других субъектов Российской Федерации, расположенным на территории Чувашской Республики, на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2021 году».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 527 «О реорганизации бюджетного образовательного учреждения высшего образования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 528 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 532 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 533 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 г. № 371».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 536 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 540 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 71».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2021 года № 933-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 950-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 октября 2021 года № 963-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 октября 2021 года № 995-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 1000-р.

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