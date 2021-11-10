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Вы желаете организовать собственное дело? Реализуйте эту мечту со службой занятости населения
Законом «О занятости населения в Российской Федерации» предусмотрена государственная услуга по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан.
Если Вы получили статус безработного и решили заняться предпринимательской деятельностью (в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, налогоплательщика налога на профессиональный доход), специалисты центра занятости населения:
- помогут ознакомиться с законодательными и нормативными документами по вопросам организации предпринимательской деятельности;
- предоставят информацию о профессиональной подготовке, необходимой для организации собственного дела;
- помогут оценить Вашу психологическую готовность к предпринимательской деятельности;
- окажут, при необходимости, помощь в разработке бизнес-плана;
- окажут единовременную финансовую помощь.
С марта 2022 года планируется оказание финансовой помощи безработным гражданам на открытие собственного дела, размер финансовой помощи безработным гражданам составит 97 тыс. рублей, безработным инвалидам – 133 тыс. рублей.
Предоставление единовременной финансовой помощи гражданину, признанному в установленном порядке безработным, осуществляется при соблюдении ряда условий:
достижение 18-летнего возраста;
изъявление желания заняться предпринимательской деятельностью;
представление бизнес-плана или технико-экономического обоснования по выбранному виду деятельности;
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, применения физическим лицом специального налогового режима;
завершение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по направлению отдела (для безработного гражданина, прошедшего профессиональное обучение).
Для получения единовременной финансовой помощи необходимо подать заявление и представить пакет документов в отдел центра занятости населения по месту регистрации. Будущий предприниматель будет приглашен на специально созданную комиссию, где принимается решение о назначении субсидии.
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