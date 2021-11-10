Вы желаете организовать собственное дело? Реализуйте эту мечту со службой занятости населения

Законом «О занятости населения в Российской Федерации» предусмотрена государственная услуга по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан.

Если Вы получили статус безработного и решили заняться предпринимательской деятельностью (в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, налогоплательщика налога на профессиональный доход), специалисты центра занятости населения:

- помогут ознакомиться с законодательными и нормативными документами по вопросам организации предпринимательской деятельности;

- предоставят информацию о профессиональной подготовке, необходимой для организации собственного дела;

- помогут оценить Вашу психологическую готовность к предпринимательской деятельности;

- окажут, при необходимости, помощь в разработке бизнес-плана;

- окажут единовременную финансовую помощь.

С марта 2022 года планируется оказание финансовой помощи безработным гражданам на открытие собственного дела, размер финансовой помощи безработным гражданам составит 97 тыс. рублей, безработным инвалидам – 133 тыс. рублей.

Предоставление единовременной финансовой помощи гражданину, признанному в установленном порядке безработным, осуществляется при соблюдении ряда условий:

 достижение 18-летнего возраста;

 изъявление желания заняться предпринимательской деятельностью;

 представление бизнес-плана или технико-экономического обоснования по выбранному виду деятельности;

 государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского

(фермерского) хозяйства, применения физическим лицом специального налогового режима;

 завершение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по направлению отдела (для безработного гражданина, прошедшего профессиональное обучение).

Для получения единовременной финансовой помощи необходимо подать заявление и представить пакет документов в отдел центра занятости населения по месту регистрации. Будущий предприниматель будет приглашен на специально созданную комиссию, где принимается решение о назначении субсидии.

www.hypar.ru

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