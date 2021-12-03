Вести Чувашии, 47 (1772) № 03.12.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 193 «О членах Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 23 ноября 2021 года № 683-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 23 ноября 2021 года № 685-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2021 года № 577 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 582 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 г. № 36».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 583 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 593 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2011 г. № 178».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 594 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 г. № 269».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 597 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 600 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 601 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 сентября 2021 г. № 416».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2021 года № 1033-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2021 года № 1044-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2021 года № 1053-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2021 года № 1058-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2021 года № 1059-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2021 года № 1060-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2021 года № 1061-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 1064-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2021 года № 1069-р.

Извещение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Чувашской Республики.

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 ноября 2021 года № 01/06-868 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 января 2020 г. № 01/06-55».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 ноября 2021 года № 01/06-869 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 января 2021 г. № 01/06-6».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 ноября 2021 года № 01/06-870 «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, на 2022-2026 годы».

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 1733 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26 сентября 2016 г. № 1506» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.10.2021 г., регистр. № 7227).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 1313 «О внесении изменения в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 26 мая 2015 г. № 1089» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.10.2021 г., регистр. № 7233).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 26 октября 2021 года № 94-о «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.10.2021 г., регистр. № 7236).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 26 октября 2021 года № 95-о «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 25 марта 2020 г. № 55-о» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.10.2021 г., регистр. № 7237).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 26 октября 2021 года № 96-о «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 16 июня 2020 г. № 134-о» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.10.2021 г., регистр. № 7238).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 14 октября 2021 № 151/п «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве финансов Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений, и перечня сведений, содержащихся в данном уведомлении» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.11.2021 г., регистр. № 7241).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 28 октября 2021 года № 160/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 27 августа 2019 г. № 122/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.11.2021 г., регистр. № 7242).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 02-03/110 «О порядке уведомления министра промышленности и энергетики Чувашской Республики (лица, исполняющего обязанности министра) о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2021 г., регистр. № 7243).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 73-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 27 марта 2020 г. № 20-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2021 г., регистр. № 7244).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 74-од «О внесении изменения в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 10 сентября 2019 г. № 30-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2021 г., регистр. № 7245).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 75-од «О внесении изменения в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 3 октября 2012 г. № 106-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2021 г., регистр. № 7246).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 76-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 22 декабря 2015 г. № 87-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2021 г., регистр. № 7247).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 77-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 4 ноября 2013 г. № 92-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2021 г., регистр. № 7248).

Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 78-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 20 ноября 2012 г. № 128-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2021 г., регистр. № 7249).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 14 октября 2013 г. № 125» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.11.2021 г., регистр. № 7250).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 8 ноября 2021 года № 867 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 27 июня 2012 г. № 289» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.11.2021 г., регистр. № 7252).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 19 октября 2021 года № 79-од «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.11.2021 г., регистр. № 7253).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 415 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.11.2021 г., регистр. № 7254).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 22 октября 2021 года № 152/п «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 25 февраля 2021 г. № 26/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.11.2021 г., регистр. № 7255).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 20 октября 2021 года № 496 «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.11.2021 г., регистр. № 7256).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 21 сентября 2021 года № 734 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 6 октября 2017 г. № 984» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.11.2021 г., регистр. № 7257).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 26 октября 2021 года № 159/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 19 декабря 2012 г. № 144/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2021 г., регистр. № 7259).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 02-03/111 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2021 г., регистр. № 7260).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 25 октября 2021 года № 263 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 5 октября 2020 г. № 368» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2021 г., регистр. № 7261).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 22 октября 2021 года № 261 «О внесении изменения в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 21 мая 2020 г. № 206» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2021 г., регистр. № 7262).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 21 октября 2021 года № 816 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 19 октября 2015 г. № 974» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.11.2021 г., регистр. № 7267).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 22 октября 2021 года № 825 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.11.2021 г., регистр. № 7268).

Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 40-од «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7269).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 17 ноября 2021 года № 227 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 21 августа 2020 г. № 208» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7272).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 17 ноября 2021 года № 226 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 г. № 26» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7274).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 21 октября 2021 года № 138 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7278).

Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 282 (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7282).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 1243 «О порядке премирования, выплаты материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и единовременного поощрения, ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.11.2021 г., регистр. № 7284).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 417 «О признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 29 мая 2019 г. № 250» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.11.2021 г., регистр. № 7289).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 1 ноября 2021 года № 01/06-858 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 августа 2021 г. № 01/06-707» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.11.2021 г., регистр. № 7294).

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