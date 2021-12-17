Вести Чувашии, 49 (1774) № 17.12.2021

Указу Главы Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 200 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 8 мая 2013 г. № 44».

Указу Главы Чувашской Республики от 6 декабря 2021 года № 201 «О Дне памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

Указу Главы Чувашской Республики от 6 декабря 2021 года № 202 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 20 августа 2002 г. № 103».

Указу Главы Чувашской Республики от 6 декабря 2021 года № 203 «О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственному гражданскому служащему Чувашской Республики».

Указу Главы Чувашской Республики от 6 декабря 2021 года № 204 «О назначении члена Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики».

Указу Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 205 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 декабря 2021 года № 715-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 716-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 717-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 декабря 2021 года № 722-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 декабря 2021 года № 723-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 728-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 729-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 730-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2021 года № 581 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 587 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 588 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 г. № 119».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 590 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов республиканского бюджета Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 595 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2021 г. № 188».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 598 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 602 «Об утверждении Порядка оказания отдельным категориям граждан государственной поддержки по газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в 2021 и 2022 годах».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 603 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Чувашской Республики и государственными унитарными предприятиями Чувашской Республики, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества, из республиканского бюджета Чувашской Республики и требований к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций таким юридическим лицам из республиканского бюджета Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 604 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 605 «Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2021 года № 606 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2020 г. № 753».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2021 года № 607 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2020 г. № 766.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2021 года № 608 «О порядке формирования государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Чувашской Республики, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 609 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2017 г. № 522».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2021 года № 611 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2021 года № 617 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2014 г. № 397».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2021 года № 618 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2014 г. № 171».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 626 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Чувашской Республики на 2022 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 627 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 629 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2019 г. № 294».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 631 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 1065-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 1076-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2021 года № 1077-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2021 года № 1078-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 1079-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 1080-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 1083-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 1084-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 1087-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 1088-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 1089-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 1090-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 1091-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2021 года № 1095-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2021 года № 1096-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 1097-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 1098-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2021 года № 1105-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2021 года № 1106-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2021 года № 1107-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2021 года № 1109-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2021 года № 1110-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 1111-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 1112-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 1113-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 1114-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 1115-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 1117-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 1118-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 1119-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 1120-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2021 года № 1121-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2021 года № 1123-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2021 года № 1124-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 1129-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 1130-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 1131-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 1135-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 1136-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 1137-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 1138-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 1139-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 1143-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 1144-р.

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 8 декабря 2021 года № 01/06-888 «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Чувашской Республики, на 2022-2026 годы».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 8 декабря 2021 года № 01/06-889 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам».

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22 ноября 2021 года № 1449 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 23 марта 2021 г. № 355» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.11.2021 г., регистр. № 7290).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 ноября 2021 года № 49-16-17/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2022-2026 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.11.2021 г., регистр. № 7291).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 22 ноября 2021 года № 01-05/583 «О внесении изменения в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 января 2021 г. № 01-05/47» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.11.2021 г., регистр. № 7295).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 25 октября 2021 года № 209 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.11.2021 г., регистр. № 7297).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 12 октября 2021 года № 385 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 1 декабря 2015 г. № 30» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.11.2021 г., регистр. № 7298).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 12 октября 2021 года № 02-03/163 «О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.11.2021 г., регистр. № 7299).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 12 октября 2021 года № 1275 «Об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должность государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.11.2021 г., регистр. № 7300).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 8 ноября 2021 года № 02-03/184 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.11.2021 г., регистр. № 7301).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 241 «Об утверждении ставок субсидий на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.11.2021 г., регистр. № 7302).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 8 ноября 2021 года № 866 «Об утверждении перечня должностных лиц казенного учреждения Чувашской Республики «Лесная охрана» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях лесного фонда на территории Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.11.2021 г., регистр. № 7303).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 26 ноября 2021 года № 238 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 г. № 28» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.11.2021 г., регистр. № 7304).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 23 ноября 2021 года № 438 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 17 марта 2020 г. № 149» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.12.2021 г., регистр. № 7305).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 23 ноября 2021 года № 439 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 22 декабря 2015 г. № 63» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.12.2021 г., регистр. № 7306).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 8 октября 2021 года № 1789/1267/384 «Об организации оказания медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пребывающим в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.12.2021 г., регистр. № 7307).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 1 декабря 2021 года № 105-о «О Порядке проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных, городских округов, включенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.12.2021 г., регистр. № 7308).

Приказ Министерства строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 6 октября 2021 года № 03-03/641 «Об утверждении Положения о Градостроительном совете Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.12.2021 г., регистр. № 7311).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2021 года № 55-19/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 декабря 2018 г. № 134-32/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.12.2021 г., регистр. № 7312).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2021 года № 56-19/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 25 августа 2021 г. № 20-11/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.12.2021 г., регистр. № 7313).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2021 года № 57-19/т «О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.12.20121 г., регистр. № 7316).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 18 ноября 2021 года № 170/п «О сроках представления главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики, главными администраторами доходов республиканского бюджета Чувашской Республики, главными администраторами источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики годовой бюджетной отчетности, годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики за 2021 год, месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики в 2022 году» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.12.2021 г., регистр. № 7317).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 18 ноября 2021 года № 171/п «О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов Чувашской Республики, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, годовой бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2021 год, месячной и квартальной бюджетной отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов муниципальных округов, бюджетов городских округов Чувашской Республики, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в 2022 году» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.12.2021 г., регистр. № 7318).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 16 ноября 2021 года № 01-05/573 «Об утверждении Положения о Комиссии по проведению межрегионального конкурса пьес на чувашском языке» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.12.2021 г., регистр. № 7319).

РЕКЛАМА:

Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» плановой информации на январь 2022 года о регулируемой деятельности.

www.hypar.ru