Вести Чувашии, 2 (1778) № 21.01.2022

Указ Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2021 года № 213 «О проведении конкурса среди участников национального проекта «Производительность труда» «Лучшие практики наставничества в Чувашской Республике».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 декабря 2021 года № 762-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 декабря 2021 года № 772-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2021 года № 778-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2021 года № 779-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2021 года № 780-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2021 года № 781-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 623 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2024 годы».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 628 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июля 2004 г. № 174».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 634 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2020 г. № 744».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 635 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 г. № 242».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 642 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2005 г. № 30».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2021 года № 1154-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2021 года № 1168-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2021 года № 1170-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 года № 1178-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 года № 1181-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 года № 1183-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 года № 1190-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2021 года № 1200-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2021 года № 1218-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2021 года № 1224-р.

Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу № 3a-251/2021 от 29.10.2021 г.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 7 октября 2021 года № 380/1771/01-05/513/1252/461 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций, предоставляющих инвалидам (детям-инвалидам) реабилитационные и абилитационные услуги» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.12.2021 г., регистр. № 7310).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 3 декабря 2021 года № 246 «Об утверждении ставок субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса (развитие овцеводства и козоводства, производство овощей открытого грунта, масличных культур (за исключением рапса и сои)» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.12.2021 г., регистр. № 7334).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 151 «О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.12.2021 г., регистр. № 7337).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 549 «О ведомственных наградах Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.12.2021 г., регистр. № 7343).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 23 ноября 2021 года № 03-03/789 «Об организации целевого обучения граждан» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.12.2021 г., регистр. № 7344).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 13 декабря 2021 года № 165 «Об экспертном совете при Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2021 г., регистр. № 7364).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 15 декабря 2021 года № 259 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 г. № 26» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2021 г., регистр. № 7370).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 15 декабря 2021 года № 260 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 г. № 27» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2021 г., регистр. № 7371).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 15 декабря 2021 года № 261 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 г. № 29» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2021 г., регистр. № 7372).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 15 декабря 2021 года № 262 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 17 июля 2020 г. № 177» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2021 г., регистр. № 7373).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 29 ноября 2021 года № 153 «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.12.2021 г., регистр. № 7379).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 декабря 2021 года № 254 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 23 августа 2021 г. № 164» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.12.2021 г., регистр. № 7388).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 20 декабря 2021 года № 113-о «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.12.2021 г., регистр. № 7390).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 02-03/207 «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.12.2021 г., регистр. № 7391).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 02-03/206 «О внесении изменения в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 10 августа 2021 г. № 02-03/114» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.12.2021 г., регистр. № 7392).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 01-05/614 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Тихвинский монастырь, XVIII в.: Ворота, XVIII в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пролетарская, д. 1» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.12.2021 г., регистр. № 7393).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 01-05/615 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Тихвинский монастырь, XVIII в.: Дом игуменьи, I-я пол. ХVIII в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пролетарская, д. 1» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.12.2021 г., регистр. № 7394).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 01-05/616 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Тихвинский монастырь, XVIII в.: Башня ограды, XVIII в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пролетарская, д. 1» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.12.2021 г., регистр. № 7395).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 01-05/617 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Тихвинский монастырь, XVIII в.: Башня ограды, XVIII в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пролетарская, д. 1» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.12.2021 г., регистр. № 7396).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 01-05/618 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Тихвинский монастырь, XVIII в.: Ворота, XVIII в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пролетарская, д. 1» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.12.2021 г., регистр. № 7397).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 01-05/619 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Тихвинский монастырь, XVIII в.: Ограда, XVIII в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пролетарская, д. 1» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.12.2021 г., регистр. № 7398).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 13 декабря 2021 года № 01-05/638 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Порецкая учительская семинария, открытая по инициативе Улья нова Ильи Николаевича в 1870 г. Здесь в 1833 г. у своего друга И.П. Мятлева останавливался Пушкин Александр Сергеевич, возвращаясь из поездки по сбору материалов о крестьянской войне под руководством Емельяна Пугачева», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Комсомольская, д. 5» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.12.2021 г., регистр. № 7399).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 01-05/613 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.12.2021 г., регистр. № 7400).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 2 декабря 2021 года № 155 «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.12.2021 г., регистр. № 7401).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 26 ноября 2021 года № 928 «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.12.2021 г., регистр. № 7402).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 6 декабря 2021 года № 1530 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.12.2021 г., регистр. № 7403).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 3 декабря 2021 года № 1517/2212 «О порядке привлечения негосударственных некоммерческих, в том числе общественных и религиозных, организаций, благотворительных фондов, а также отдельных граждан – добровольцев (волонтеров) для их совместного нахождения с воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.12.2021 г., регистр. № 7404).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 26 ноября 2021 года № 174/п «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.12.2021 г., регистр. № 7405).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 03-03/836 «О внесении изменения в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 27 июля 2021 г. № 03-03/467» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.12.2021 г., регистр. № 7406).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 459 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.12.2021 г., регистр. № 7407).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 23 декабря 2021 года № 88-23/тп «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 декабря 2021 г. № 80-22/тп» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.12.2021 г., регистр. № 7408).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 22 декабря 2021 года № 270 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. № 257» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.12.2021 г., регистр. № 7409).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 2 декабря 2021 года № 156 «О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и включение в кадровый резерв Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.12.2021 г., регистр. № 7410).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 23 декабря 2021 года № 199/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 2 октября 2008 г. № 230/п и признании утратившими силу некоторых решений Министерства финансов Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.12.2021 г., регистр. № 7411).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 21 декабря 2021 года № 475 «О признании утратившими силу некоторых решений Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.12.2021 г., регистр. № 7412).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 01-05/631 «Об утверждении Положения об экспертном совете по программе популяризации культурных мероприятий (событий) среди молодежи «Пушкинская карта» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.12.2021 г., регистр. № 7413).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 1540 «Об утверждении Порядка аттестации экспертов, привлекаемых Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.12.2021 г., регистр. № 7414).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 26 ноября 2021 года № 155 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 3 сентября 2020 г. № 235 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги «Передает земельные участки, находящиеся в государственной собственности Чувашской Республики, в аренду» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.12.2021 г., регистр. № 7415).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 14 декабря 2021 года № 578 «Об установлении порядка разработки и утверждения календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чувашской Республики, в том числе порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в указанный календарный план» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.12.2021 г., регистр. № 7416).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 1538 «Об утверждении Порядка установления образовательным организациям высшего образования квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.12.2021 г., регистр. № 7417).

Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 13 декабря 2021 года № 164 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики и приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 24 декабря 2020 г. № 392» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.12.2021 г., регистр. № 7418).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 13 декабря 2021 года № 289 «О признании утратившими силу некоторых решений Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.12.2021 г., регистр. № 7419).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2021 года № 91- 23/э «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 26 декабря 2018 г. № 155-34/э» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.12.2021 г., регистр. № 7420).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2021 года № 98-24/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Чувашской Республики на 2022 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.12.2021 г., регистр. № 7422).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2021 года № 99-24/э «О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.12.2021 г., регистр. № 7423).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2021 года № 92-23/э «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 г. № 139-25/э» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.12.2021 г., регистр. № 7424).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2021 года № 93-23/э «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2020 г. № 95-28/э» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.12.2021 г., регистр. № 7425).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2021 года № 90-23/э «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2017 г. № 132-26/э» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.12.2021 г., регистр. № 7426).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 28 декабря 2021 года № 119-о «Об утверждении Порядка государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в органах записи актов гражданского состояния в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.12.2021 г., регистр. № 7427).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 декабря 2021 года № 97-24/э «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, обслуживающих преимущественно одного потребителя, на 2022 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.12.2021 г., регистр. № 7429).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2021 года № 89-24/тп «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Чебоксары» на территории Чувашской Республики и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2022 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.12.2021 г., регистр. № 7430).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2021 года № 94-24/э «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии Акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Чувашской Республики, на 2022 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.12.2021 г., регистр. № 7431).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2021 года № 95-24/э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Чувашской Республики на 2022 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.12.2021 г., регистр. № 7432).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 17 декабря 2021 года № 170 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.12.2021 г., регистр. № 7433).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 28 декабря 2021 года № 484 «О признании утратившими силу некоторых решений Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.12.2021 г., регистр. № 7434).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 9 декабря 2021 года № 965 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.01.2022 г., регистр. № 7435).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 9 декабря 2021 года № 966 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.01.2022 г., регистр. № 7436).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 декабря 2021 года № 256 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.01.2022 г., регистр. № 7437).

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Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» плановой информации на февраль 2022 года о регулируемой деятельности.

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