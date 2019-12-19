14 декабря на главной новогодней площадке города Чебоксары в Парке культуры и отдыха имени 500-летия города Чебоксары (этнокомплекс «Амазония») состоялось торжественное открытие зимнего сезона. Праздничное настроение юным горожанам и их родителям подарили прекрасные артисты Андрей Именнов и Юлия Ильина, исполнившие зажигательные песни, – «Держи», «Лови», «Бегу к тебе» и, конечно же, «Белая зима». А популярный радиоведущий Дмитрий Вериялов разыграл ценные призы и сладкие подарки.

Для посетителей парк подготовил массу сюрпризов, которые пришлись по душе и детям, и взрослым. Любители фигурного катания с радостью оценили каток, который залили в минувшую пятницу, его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров. Каток можно посетить как со своими коньками, так и взять их на прокат. Тех, кто захотел согреться после массового катания, ждет кафе с вкусной и горячей едой. В парке разместилась резиденция Деда Мороза, где юные горожане смогут рассказать ему стишок и получить заветный подарок лично из его рук в волшебную новогоднюю ночь. Читать далее...

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Ирина ЧЕРНОВА.