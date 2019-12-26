С 13 по 16 декабря в Москве прошел Зимний Фестиваль РДШ. Чувашию представила делегация из 9 активистов. Программа фестиваля оказалась насыщенной: мы посетили кремль в Измайлово, Красную площадь, Арбат, музей Победы и даже поддержали сборную России на хоккейном матче «Россия - Чехия».

Организаторы подготовили много интересных игр и квестов, познакомили с новыми проектами. Мы даже создали 3D картины. Конкурсы и награждения победителей проходили каждый день. Активисты получили много приятных подарков. Участники ЗимФеста собрали самую длинную бумажную новогоднюю гирлянду страны. Рекорд -1100 метров 65 см – зафиксировал представитель Книги рекордов России Александр Пересвет. Это вызвало у ребят бурю положительных эмоций!

В рамках Зимнего Фестиваля прошли заключительные этапы конкурсов «Лидер XXI века» и «Лига вожатых», в которых приняли участие и ребята из нашей республики. На закрытии мероприятия зачитали телеграмму от Президента РФ Владимира Путина. Поздравительную телеграмму прислала и министр просвещения РФ Ольга Васильева. А со сцены к ребятам обра-тился председатель РДШ, летчик-космонавт Сергей Рязанский. Представитель Книги рекордов России вручил ему сертификат, подтверждающий рекорд гирлянды. А частичку ее передали главе администрации Рязани! Приятным сюрпризом стал концерт артистов Black Star: Клавы Коки, Анет Сай, Slame, а также Миши Майера.

Делегации Чувашской Республики вошла в число лучших команд ЗимФеста РДШ. Все три дня ребята участвовали в разных мероприятиях, решали задания, по итогам которых победителем стала команда / 5, в которую вошли Чувашская Республика, Удмуртия, Алтайский край, Самарская и Саратовская области. Ребят наградили увлекательной настольной игрой, но самым ценным подарком для активистов стали сплоченность и теплые отношения в команде. Ребята полны эмоций, идей и вдохновения, ну и, конечно, тоски по волшебной атмосфере Зимнего Фестиваля! Время фестиваля Российского движения школьников завершилось, но главные рекорды еще впереди! Подробнее...

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Светлана РЫБКИНА, 10-й класс.

Алатырский район, Первомайская школа.