Новый проект
В преддверии знаменательной даты, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в год памяти и славы для юных чебоксарцев в лицее ; 4 города Чебоксары состоялось открытие нового городского проекта «Улицы героев в Чебоксарах».
Стройными отрядами, одетые кто в солдатскую военную форму, а кто в форму десантников, юные лицеисты, разглядывая с восторгом, любопытством и с нескрываемой гордостью, встречали воинов-интернационалистов,
ветеранов боевых действий в Афганистане, а также других по-
четных гостей, прибывших на столь важное мероприятие.
Кто такие Герои Советского Союза? Дети, конечно же, зна-
ют. Но вот назвать городские улицы, которые названы именами ге-
роев Великой Отечественной войны, к сожалению, затрудняются. А
если задуматься, то и не каждый взрослый может вспомнить, а воз-
можно, даже и не знает, почему та или иная улица носит имя великого
Героя – уроженца Чувашии.
Журнал в формате комикса
Исправить это упущение намере-
ны организаторы нового городского
просветительско-патриотического
проекта «Улицы героев в Чебокса-
рах». Как разћяснила автор проек-
та и представитель фонда Наталья
Николаева, решено начать с млад-
ших школьников.
«Заинтересовать ребенка чтени-
ем, к сожалению, не легкая зада-
ча, поэтому, чтобы привлечь вни-
мание юной аудитории, мы выбра-
ли анимационный формат журна-
ла по типу комикса, так как боль-
шинство детей интересует иллю-
стрированный материал с мини-
мальным количеством текста, ко-
торый является наиболее запоми-
нающимся. Цель проекта: прочитав
этот журнал, юное поколение узна-
ло бы как можно больше героев Ве-
ликой Отечественной войны, об их
героических подвигах. А мы, в свою
очередь, помнили их славные име-
на и знали, в честь каких великих
и героических людей названы ули-
цы города Чебоксары. Журнал рас-
сказывает о восьми героях отваж-
но сражавшихся на фронтах Вели-
кой Отечественной войны», — рас-
сказала и продемонстрировала На-
талья Алексеевна.
Купить эти замечательные жур-
налы нельзя, первыми их получи-
ли совершенно бесплатно ученики
начальных классов 4-го лицея го-
рода. Всего же будет издано 36000
экземпляров, которых должно хва-
тить на всех младших школьников.
Гордятся своими предками
В рамках проекта ученики школьной студии сценического искусства
Чебоксарского лицея ; 4 показали театрализованную постановку «По
рассказам и книжкам я знаю войну».
После открытия проекта «Улицы героев в Чебоксарах» и показа те-
атрализованной постановки своими эмоциями и впечатлениями от
мероприятия поделились младшеклассники лицея ; 4.
«Я очень рада, что реализуются такие проекты, как «Улицы героев
в Чебоксарах». Обязательно прочитаю журнал и буду знать в честь
кого названы улицы в городе», – восхищенно поведа-
ла ученица 1-го класса Яна Сварбова.
«Очень обрадовался, когда услышал первые аккор-
ды песни «Пусть всегда будет солнце». Так как, когда
я был маленьким, в моей семье постоянно пели эту пес-
ню», – радостно отметил обучающийся 3-го класса Се-
мен Андреев. Подробнее..
Ирина ЧЕРНОВА.
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