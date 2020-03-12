Новый проект

В преддверии знаменательной даты, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в год памяти и славы для юных чебоксарцев в лицее ; 4 города Чебоксары состоялось открытие нового городского проекта «Улицы героев в Чебоксарах».

Стройными отрядами, одетые кто в солдатскую военную форму, а кто в форму десантников, юные лицеисты, разглядывая с восторгом, любопытством и с нескрываемой гордостью, встречали воинов-интернационалистов,

ветеранов боевых действий в Афганистане, а также других по-

четных гостей, прибывших на столь важное мероприятие.

Кто такие Герои Советского Союза? Дети, конечно же, зна-

ют. Но вот назвать городские улицы, которые названы именами ге-

роев Великой Отечественной войны, к сожалению, затрудняются. А

если задуматься, то и не каждый взрослый может вспомнить, а воз-

можно, даже и не знает, почему та или иная улица носит имя великого

Героя – уроженца Чувашии.

Журнал в формате комикса

Исправить это упущение намере-

ны организаторы нового городского

просветительско-патриотического

проекта «Улицы героев в Чебокса-

рах». Как разћяснила автор проек-

та и представитель фонда Наталья

Николаева, решено начать с млад-

ших школьников.

«Заинтересовать ребенка чтени-

ем, к сожалению, не легкая зада-

ча, поэтому, чтобы привлечь вни-

мание юной аудитории, мы выбра-

ли анимационный формат журна-

ла по типу комикса, так как боль-

шинство детей интересует иллю-

стрированный материал с мини-

мальным количеством текста, ко-

торый является наиболее запоми-

нающимся. Цель проекта: прочитав

этот журнал, юное поколение узна-

ло бы как можно больше героев Ве-

ликой Отечественной войны, об их

героических подвигах. А мы, в свою

очередь, помнили их славные име-

на и знали, в честь каких великих

и героических людей названы ули-

цы города Чебоксары. Журнал рас-

сказывает о восьми героях отваж-

но сражавшихся на фронтах Вели-

кой Отечественной войны», — рас-

сказала и продемонстрировала На-

талья Алексеевна.

Купить эти замечательные жур-

налы нельзя, первыми их получи-

ли совершенно бесплатно ученики

начальных классов 4-го лицея го-

рода. Всего же будет издано 36000

экземпляров, которых должно хва-

тить на всех младших школьников.

Гордятся своими предками

В рамках проекта ученики школьной студии сценического искусства

Чебоксарского лицея ; 4 показали театрализованную постановку «По

рассказам и книжкам я знаю войну».

После открытия проекта «Улицы героев в Чебоксарах» и показа те-

атрализованной постановки своими эмоциями и впечатлениями от

мероприятия поделились младшеклассники лицея ; 4.

«Я очень рада, что реализуются такие проекты, как «Улицы героев

в Чебоксарах». Обязательно прочитаю журнал и буду знать в честь

кого названы улицы в городе», – восхищенно поведа-

ла ученица 1-го класса Яна Сварбова.

«Очень обрадовался, когда услышал первые аккор-

ды песни «Пусть всегда будет солнце». Так как, когда

я был маленьким, в моей семье постоянно пели эту пес-

ню», – радостно отметил обучающийся 3-го класса Се-

мен Андреев. Подробнее..

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Ирина ЧЕРНОВА.