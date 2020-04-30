Готовлюсь к олимпиадам

Ученики нашего лицея постоянно участвуют во Всероссийских олимпиадах для школьников. В список олимпиадного резерва класса кроме меня входят Илья Ильин, Александр Афанасьев, Юлия Каунова, Дмитрий Воробьев, Тимур Портнов. Знатоки «царицы наук» даже участвовали на математических праздниках, устной математической олимпиаде и имени Ломоносова в Москве. Мы углубленно изучаем математику.

В этом мне и моим одноклассникам помогает наш классный руководитель Елена Александровна. Именно благодаря ей многие ученики сильны в этом предмете. У нас очень дружный класс, мы всегда стараемся помогать, поддерживать друг друга. И в этом тоже есть заслуга нашей учительницы. Именно она помогла нам сплотиться, относиться с уважением друг другу. С классом мы ездили на экскурсию в Иннополис, Казань, Йошкар-Олу, отдыхали на озере Таир.

Еще в 6-м классе я начал активно участвовать в различных олимпиадах и занимать призовые места. В прошлом учебном году даже удостоился попасть на октябрьскую смену в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Участвовал и во Всероссийской олимпиаде школьников. Хоть тогда и не получилось занять призовое место, участие в таком масштабном мероприятии для меня стало стимулом в учебе. Мы и сегодня продолжаем подготовку к олимпиадам. Подробнее...

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Кирилл КРАСНОВ, Чебоксары, 44-й лицей, 9-й класс.