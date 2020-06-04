Когда творчество без границ

В Чебоксарской детской музыкальной школе № 2 им. В.П. Воробьева учится особенная девочка, удивляющая и радующая своими незаурядными талантами.

Незрячая Зинаида Катерова несколько раз в неделю вместе со своей мамой приходит в музыкальную школу на занятия по вокалу и фортепиано.

– У нас дома не было ни дня, чтобы я не слышала, как поет или играет Зина. Она буквально живет музыкой! – говорит ее мама Алена Петровна.

Совсем недавно Зине исполнилось четырнадцать лет, солидная папка с дипломами конкурсов и фестивалей красноречиво рассказывает об ее успехах. Среди Зининых дипломов – Гран-при III степени Международного фестиваля конкурса «О тебе, моя Чувашия», награды X Всемирного Парамузыкального фестиваля в Чувашской Республике и Межрегионального инклюзивного фестиваля «Пасхальная радость», Всероссийских конкурсов чтецов «Огни России», «Читая Пушкина», Всероссийского форума-фестиваля «Уникальные люди. Творчество без границ».

– С детства, как только себя помню, я очень любила петь и читать стихи. Моя мама говорит, что у меня очень хорошая память и утверждает, что мое первое выступление состоялось, когда мне было четыре года. А уже в пять лет я выступила на фестивале «Фейерверк талантов». Кроме музыки я очень люблю литературу, английский и чувашский языки, увлекаюсь историей. Но все-таки, главное мое увлечение – это музыка, – рассказывает о себе Зина. Далее...

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Елена АНАНЬЕВА.