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Одаренные учащиеся – предмет особой гордости
Воспитанников класса скрипки заслуженного работника культуры России и Чувашии Натальи Серегиной характеризует особая увлеченность, упорство и трудолюбие, передающиеся им от талантливого наставника.
Татьяна Киселева – ярко одаренная юная скрипачка, ни дня не представляющая себя без любимого инструмента: каникулы, путешествия, Всероссийский лагерь «Артек» – конечно, с подружкой скрипкой! И только когда юная хозяйка отправилась на «Кремлевскую елку», скрипке пришлось пару дней поскучать в одиночестве.
С ранних лет Таня проявляет яркие музыкальные способности. Этому немало способствует творческая атмосфера семьи и профессиональная увлеченность музыкой мамы – солистки Театра оперы и балета Маргариты Финогентовой. Любознательность и увлеченность юной скрипачки проявляются не только в занятиях музыкой, но и исполнение индийских танцев, самостоятельное освоение гитары и современных цифровых технологий расширяют творческие горизонты жизнерадостной и трудолюбивой девочки.
Обладая великолепной памятью, ярким музыкальным мышлением, развитым слухом и ритмом Татьяна ежегодно становится лауреатом престижных конкурсов. Жюри неоднократно отмечали ее артистичность, ярко выраженную творческую индивидуальность, сложность исполняемой программы. Далее…
Елена ХРИСАНОВА, заместитель директора по УВР. Чебоксарская детская музыкальная школа №2 имени В.П. Воробьева.
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