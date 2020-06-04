Одаренные учащиеся – предмет особой гордости

Воспитанников класса скрипки заслуженного работника культуры России и Чувашии Натальи Серегиной характеризует особая увлеченность, упорство и трудолюбие, передающиеся им от талантливого наставника.

Татьяна Киселева – ярко одаренная юная скрипачка, ни дня не представляющая себя без любимого инструмента: каникулы, путешествия, Всероссийский лагерь «Артек» – конечно, с подружкой скрипкой! И только когда юная хозяйка отправилась на «Кремлевскую елку», скрипке пришлось пару дней поскучать в одиночестве.

С ранних лет Таня проявляет яркие музыкальные способности. Этому немало способствует творческая атмосфера семьи и профессиональная увлеченность музыкой мамы – солистки Театра оперы и балета Маргариты Финогентовой. Любознательность и увлеченность юной скрипачки проявляются не только в занятиях музыкой, но и исполнение индийских танцев, самостоятельное освоение гитары и современных цифровых технологий расширяют творческие горизонты жизнерадостной и трудолюбивой девочки.

Обладая великолепной памятью, ярким музыкальным мышлением, развитым слухом и ритмом Татьяна ежегодно становится лауреатом престижных конкурсов. Жюри неоднократно отмечали ее артистичность, ярко выраженную творческую индивидуальность, сложность исполняемой программы. Далее…

www.hypar.ru

Елена ХРИСАНОВА, заместитель директора по УВР. Чебоксарская детская музыкальная школа №2 имени В.П. Воробьева.