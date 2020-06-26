Участник телепроекта «Синяя птица»

Ученик 31-й школы Александр Долинский ежегодно участвует в предметных олимпиадах и научно-практических конференциях различного уровня, занимает призовые места.

Помимо городских и республиканских конкурсов, принимает активное участие в национальных и международных мероприятиях. Так, в 2017 году Александр стал первым чебоксарцем – участником Международного телепроекта «Синяя птица». Так же примечателен опыт съемок Александра в клипе известных вокальных исполнителей из проекта «Голос. Дети «Летай!» – Александру досталась главная актерская роль.

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