В торжественном шествии парада в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне приняли участие почти 15 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники. По брусчатке также прошли выпускники чебоксарских школ: Кирилл Захаров, курсант Военной Академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации (выпускник школы № 53), Роман Пыркин, курсант 3 курса Академии ракетных войск стратегического назначения (выпускник школы № 60), Иван Колчин, курсант Военной Академии им. Можайского (выпускник гимназии №1).

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