Юная поэтесса

У каждого человека есть свое призвание, и воспитанница Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова Дарья Самсон – не исключение. Она с 10 лет пишет стихи, которые затрагивают животрепещущие темы современного общества: любовь, патриотизм, верность Родине, взаимопонимание с близкими в семье, мечтания.

Юной поэтессе всего 15 лет. В ее «заветной тетрадке» огромное количество стихов, написанных в минуты вдохновения, и два сборника: «Богатство современной поэзии» и «Шепот музы». Ее перу принадлежат красивые, романтические, патриотические, но всегда близкие и понятные читателю стихи: «Мне снится сон, вокруг стреляют…», «Будь добрее», «Я прячу взгляд», «В памяти ветерана», «Мы одна река в сетях мегаполиса», «Прошу прощения у мамы», «Как жаль, что нет деда у меня…», «Слово о маме», «Воспоминание о войне», «Волшебный сон чудес», «Первое разочарование в любви».

Свои гениальность и талант девушка описывает скромно: «Мои стихи – это крик моей души! Увидев какую-нибудь несправедливость, восхитившись благородным поступком, отчаявшись неудачам или радуясь успехам, я передаю свое мнение и настроение через стихи. В основном вдохновение приходит ночью. Оставшись наедине с собой, со своими мыслями, в моей голове «рождаются» стихотворения».

Дарья – разносторонняя личность. Помимо этого она увлекается изучением юридических законов, занимается спортом (вольной борьбой, легкой атлетикой, армрестлингом, плаванием), сборкой и разборкой автомата на время. Она обладает солидным портфолио, в котором дипломы всероссийских, региональных конкурсов с призовыми местами по литературному творчеству и спорту: «Надежды России», «Письмо с фронта», «День Победы», «Дорога к звездам», «Млечный Путь», «Юридические профессии в современном обществе», первенство по поднятию тяжестей» (50 кг среди мальчиков и девочек), «Солнечный свет», «О героях былых времен…» (гражданско-патриотическая акция «Эстафета памяти поколений»), «Кросс Нации – 2013», первенство МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье» Ядринского района по вольной борьбе. За высокое исполнительское мастерство и вклад в патриотическое воспитание сотрудников ОВД Дарья Самсон награждена дипломом МВД по Чувашской Республике II степени XXIII фестиваля патриотической песни в номинации «Авторское стихотворение», которое было вручено министром, генерал-майором полиции Виктором Шметковым.

Но, несмотря на все достижения и победы в различных направлениях, кадет Дарья Самсон мечтает выучиться на юриста и стать адвокатом или судьей. Выбрала такую серьезную профессию неспроста: она хочет пойти по стопам отца и деда. В свою очередь Дарья заверяет, что писать стихи не бросит в любом случае, так как у нее есть вторая мечта – стать известным, как Есенин. Читать далее...

www.hypar.ru Фото Ирины Черновой