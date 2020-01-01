Мурка и Мурзик

Коля прибежал к Артему веселый и радостно и говорит: «Артем, у нашей одноклассницы Маши кошка двух котят родила, пойдем посмотрим?»

Мальчишки дружно побежали к Маше и стали просить показать им котят.

Девочка повела их в комнату и говорит: «Смотрите. Только тихо. Как только наша Мурка от котят отойдет, они сейчас же пищать начинают, ну она и бежит к ним. Котята только уснули, она и отошла поесть».

Ребята за разговором подошли к кровати, на которой мирно сопели, прижавшись друг к другу, два черненьких котенка. У одного из них ножки были белые, словно сапожки, а у другого была белая грудка и голова, как шляпка.

«Ой, какие красивые котята», – сказал шепотом Коля.

«Да», – восхищенно добавил Артем.

«А ты придумала, как их назвать?» – спросили ребята.

«Пока нет», – сказала Маша. – А давайте вместе придумаем».

«Давай», – согласились ребята и стали думать, как же назвать, чтобы имена были созвучными.

Подумали они и решили назвать мальчика Мурзиком, а девочку Муркой, как и маму-кошку. Обрадовались ребята, что такие хорошие и подходящие имена придумали. Тут пришла кошка, она испугалась за своих котят, прыгнула на кровать и как зашипит на Артема и Колю. Маша говорит: «Мурка, ты чего, не бойся, это я. А это мои друзья, они тебя не обидят».

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