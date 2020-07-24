«Вместе делаем добро…»

В рамках акции «Зеленый квест» волонтеры-медики села Тарханы Батыревского района собрали более 1000 кг макулатуры и сдали на переработку. На вырученные деньги добровольцы в рамках проекта «Радость детства» купили 3 велосипеда и подарили семьям с детьми с ОВЗ. Новенький трехколесный транспорт получили Маша и братья-погодки Дима и Данила.

Добровольческое движение в Тарханах возродилось в 2018, когда в России объявили год волонтера. Наставником «современных тимуровцев» является участковый врач Анатолий Кольцов, который и организовал первый в Чувашии отряд волонтеров-медиков на селе. Сначала дети приучали жителей заботиться о своем здоровье. Волонтеры выезжали в соседние деревни: измеряли сельчанам давление, уровень сахара в крови. Большую помощь пожилым оказывают и сейчас, в период пандемии.

Дети-волонтеры шефствуют над всеми одинокими пожилыми в округе, а их не меньше 20. 85-летняя Любовь Дубинина всю жизнь проработала дояркой в колхозе, долгие годы живет одна, многое по дому делает сама. Но помощь добровольцев бывает необходима. Ребята и в доме приберутся, и в огороде помогут. А недавно волонтеры заново отстроили печь в предбаннике. Старая печка начала рассыпаться, топить было опасно. Ребята сами добыли необходимые материалы: песок и глину принесли из ближайшего оврага, купили железную трубу. Небольшая стройка велась под руководством Анатолия Кольцова. Мастер на все руки после приема пациентов вместе с отрядом, в работе которого активно участвуют и трое его детей, приезжал сюда из родного села.

– Мы смастерили печку за 5 дней. Ребята помогали, я учил их складывать кирпичи. Потом штукатурили, белили, – рассказал руководитель волонтеров-медиков.

Жизненно важные лекарства волонтеры ежемесячно доставляют жителям 16 населенных пунктов.

– Мне нравится помогать людям, видеть блеск в их глазах. Мы разносим лекарства тем, кто болеет сахарным диабетом и не могут выходить из дома из-за пандемии. Нам достаточно того, что они радуются, улыбаются, – поделились эмоциями Екатерина Маштакова и Ванесса Стефейкина.

В Тарханском отделении волонтеров-медиков сейчас около 80 добровольцев. Читать далее...

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