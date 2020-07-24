В день Военноморского флота я побывал на малом противолодочном корабль «Чебоксары». Построили его на Ярославском судостроительном заводе в 1988 году, после чего он стал охранять морские границы СССР. В 1993 году, когда прежней страны уже не было, он сменил место прописки с латышского Вентспилса на город Балтийск Калининградской области, откуда стал выходить на охрану государственной границы. Через три года кораблю присвоили название «Соболь».

А в 1997 году администрация города Чебоксары заключила договор о сотрудничестве с морской пограничной дивизией Калининградской группы войск, и сторожевик получил имя столицы Чувашии «Чебоксары». На его борту служило не одно поколение призывников из республики.

И когда пришло время ветерану пограничных войск «выходить на пенсию», его в 2017 году передали в муниципальную собственность Чебоксар «для установки в качестве музейного экспоната».

Что из себя представляет пограничный сторожевой корабль «Чебоксары»? Класс: малый противолодочный корабль. Водоизмещение – 500 тонн, длина – 56,13 м, ширина – 10,5 м, высота борта (средняя) – 2,5 м. Два главных двигателя мощностью 10 тыс. л. с. каждый. Скорость – 34 узла. Наибольшая дальность плавания – 1475 миль. Автономность – 10 суток. Экипаж – 44 человека. Уже в следующем году там планируют открыть музей из шести залов, один из которых будет посвящен уроженцу Порецкого района генерал-лейтенанту флота Алексею Крылову – академику, кораблестроителю. Читать далее...

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