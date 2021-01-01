С начала года в службу занятости населения Чувашской Республики за услугой содействия в поиске подходящей работы обратилось 27086 граждан

Гражданам, обратившимся в службу занятости за содействием в трудоустройстве, доступны государственные услуги по таким программам, как:

 временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

 оплачиваемые общественные работы;

 ярмарки вакансий;

 временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

 временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

 содействие гражданам в трудоустройстве в других регионах РФ;

 содействие самозанятости безработных граждан.

Все категории безработных граждан дополнительно к услуге содействия в поиске подходящей работы в рамках реализации программ социальной адаптации и психологической поддержки могут записаться на консультации, тренинги, семинары и единые информационные дни в центрах занятости. На таких занятиях проводится обзор текущей ситуации на рынке труда Чувашской Республики, разъясняются основы законодательства и изменения, вступившие в силу на текущий момент, разбираются типичные ошибки и ситуации при трудоустройстве, напоминается об ответственности за незаконное получение пособия. Граждан знакомят с возможностями трудоустройства и перечнем государственных услуг, которые предоставляются по месту регистрации для различных категорий безработных граждан, с порядком назначения и получения пособия по безработице (сроки выплат, причины приостановки и снижения размера пособия); технологиями повторного приема (перерегистрации) и самостоятельного поиска вакансий на базе центра занятости. При желании и по рекомендации инспектора безработные граждане могут записаться на курсы профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации.

Все услуги Центра занятости предоставляются гражданам бесплатно.

Сегодня все желающие подобрать себе подходящую работу могут самостоятельно знакомиться с вакансиями предприятий Чувашской Республики с помощью общероссийской базы вакансий «Работа в России». Здесь же можно загрузить свое резюме и подать заявление на содействие в поиске подходящей работы и оформление пособия по безработице. С вакансиями работодателей, сотрудничающими с КУ ЦЗН Чувашской Республики, можно ознакомиться на сайте центра занятости Чувашии.

По состоянию на 16 июля 2021 года в службу занятости населения Чувашской Республики за услугой содействия в поиске подходящей работы обратилось 27086 граждан. Сотрудничающими со службой занятости Чувашии работодателями открыто 19015 вакансий. При содействии органов службы занятости Чувашии нашли работу 20610 человек, в том числе 307 инвалидов, 827 лица предпенсионного возраста.

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