С начала года службой занятости Чувашии трудоустроено 22 молодых специалиста в возрасте от 18 до 20 лет

В своей деятельности служба занятости населения Чувашии особое внимание уделяет проблемам молодежи, особенно тех ее представителей, которые, получив специальность в учебном заведении, делают первые шаги в своей профессиональной жизни.

Первым шагом на пути к решению проблемы трудоустройства для выпускника среднего специального учебного заведения без опыта работы может стать участие в государственной программе «Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые».

Временное трудоустройство позволяет выпускникам проявить знания, полученные в учебном заведении, приобрести опыт и навыки работы и пройти социальную адаптацию на первом рабочем месте.

Участие в программе интересно и работодателям. За период временной работы они получают возможность оценить профессиональные качества, уровень ответственности и целеустремленности молодого работника.

На период трудоустройства работодатель заключает с выпускником срочный трудовой договор и выплачивает заработную плату в соответствии с действующим законодательством. Одновременно в период действия договора центр занятости населения оказывает выпускнику материальную поддержку в размере 3000 рублей в месяц.

Работодателю, желающему принять участие в программе, нужно заключить договор с ЦЗН на создание временных рабочих мест для молодых специалистов.

С начала 2021 года по состоянию на 26 июля в центрах занятости республики с работодателями Чувашии было заключено 23 договора, в рамках которых создано 33 рабочих места для выпускников средних специальных учебных заведений без опыта работы и трудоустроено по направлениям центров занятости Чувашской Республики 22 молодых специалиста в возрасте от 18 до 20 лет.

По-прежнему самыми востребованными остаются должности менеджера, бухгалтера, оператора ЭВМ, специалиста, повара.

Приглашаем выпускников в возрасте 18-20 лет в центры занятости населения Чувашии с целью подбора подходящего места работы и трудоустройства в рамках государственной программы «Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые».

Подробную информацию об имеющихся вакансиях для трудоустройства выпускников в Чувашской Республике можно получить в отделах КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии и на сайте КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии.

Телефон для трудоустройства выпускников, проживающих в столице - 58-29-41. Телефон для работодателей, имеющих вакансии для выпускников - 58-57-94 (сектор занятости и трудоустройства отдела ЦЗН по городу Чебоксары).

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