Более 1300 человек направлены на профессиональное обучение службой занятости Чувашии с начала года

Центр занятости населения является государственным учреждением, которое позволяет гражданам, официально зарегистрированным безработными, не только получить официальное место работы, но и повысить собственную квалификацию либо пройти обучение и получить новую профессию абсолютно бесплатно.

Виды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования:

- Профессиональное обучение — вы можете получить профессию или специальность, если не имеете профессионального образования (у вас на руках только школьный аттестат);

- Профессиональная переподготовка — вы можете получить дополнительную профессию или специальность, востребованную на рынке труда (при условии наличия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании);

- Повышение квалификации — вы можете повысить квалификацию по имеющейся у вас профессии или специальности.

Особенностью профессионального обучения по направлению Центра занятости населения является ускоренная форма приобретения профессиональных умений и навыков. В результате повышается конкурентоспособность безработных граждан на рынке труда, актуализируется востребованность каждого отдельно взятого специалиста.

По состоянию на 10 сентября 2021 года КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии направлен на обучение 1321 человек по востребованным в регионе профессиям. В том числе в столичной службе занятости направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в текущем году получили 580 безработных граждан. В августе наиболее востребованными в регионе стали профессии охранника, оператора заправочных станций, лифтера, флориста, web-дизайнера, повара, визажиста, парикмахера, тракториста и др.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан проводится согласно статье 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в российской Федерации».

Государственная услуга оказывается бесплатно.

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