Уважаемые работодатели!

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики напоминает Вам, что работа в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 / 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» продолжается.

В соответствии с Постановлением в 2021 году Фонд социального страхования Российской Федерации предоставляет работодателям субсидии при трудоустройстве безработных граждан.

Целью предоставления субсидий является частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных граждан.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2021 / 1607 внесены изменения в Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской Федерации в 2021 году.

Изменены критерии, которым должны соответствовать работники из числа трудоустроенных безработных граждан, они должны быть зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных граждан на 1 августа 2021 г., или зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных граждан и относятся к категории граждан, завершивших в 2020 году обучение по основным образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, или зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных граждан и относятся к категории инвалидов, лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.

Срок направления работодателем заявления о включении его в реестр в федеральную государственную информационную систему «Единая интегрированная информационная система «Соцстрах» Фонда социального страхования Российской Федерации продлен по 15 декабря текущего года.

При оценке результата предоставления субсидии не учитываются трудоустроенные безработные граждане, уволенные на основании статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации.

Для участия в программе работодателю необходимо:

Направить заявление в органы службы занятости с приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство безработных граждан, через личный кабинет информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России»;

Направить заявление в федеральную государственную информационную систему «Единая интегрированная информационная система «Соцстрах» с указанием сведений о трудоустроенных работниках, реквизитов расчетных счетов, не ранее чем через месяц после даты, с которой трудоустроенный безработный гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей.

Подробную информацию можно получить на Портале «Работа в России».

www.hypar.ru

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