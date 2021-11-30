Соцконтракт – для смелых и решительных

На днях состоялась встреча представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики и предпринимателей, открывших собственное дело с помощью социального контракта, в ходе которого подытожили работы последних за год. Министр труда Алена Елизарова отметила, что господдержка на основании социального контракта направлена на то, чтобы стимулировать жителей республики на выход из трудной жизненной ситуации, связанной с материальным положением, т.е. выход на самообеспечение и развитие собственного дела.

Государственная поддержка на основании социального контракта за короткий период времени стала востребованной и на сегодняшний день реализуется достаточно успешно. Социальный контракт с государством могут заключить малоимущие граждане, у которых среднемесячный доход ниже прожиточного минимума. Выплаты можно потратить на профессиональное обучение или получение дополнительного профобразования, на поиск работы и открытие собственного бизнеса, в том числе и на ведение личного подсобного хозяйства.

В рамках социального контракта претенденты могут получить единовременную денежную выплату в размере до 250 тысяч рублей, которую можно направить на приобретение основных средств, оборудования, оплату аренды, налоговых расходов, связанных с постановкой на учет. Государственная помощь на осуществление деятельности ЛПХ составляет не более 100 тысяч рублей, его можно направить на приобретение необходимого оборудования и сельскохозяйственной продукции.

Одна из начинающих предпринимателей – уроженка Цивильского района Альбина Борисова. До ухода в декретный отпуск многодетная мама проработала менеджером в одной чебоксарской фирме. Занимаясь хозяйством, она не раз задумывалась о своем деле. Обсуждая за семейным ужином перспективы развития, Борисовы решили заняться выращиванием клубники. Ведь у них для реализации своих планов имелось самое главное – и плодородный участок земли в собственности, и огромное желание трудиться. К тому же, с этой культурой они уже давно знакомы, ведь почти каждый житель деревни выращивает клубнику, правда, в маленьких обĕемах, как говорится, для себя.

Но начинать что-то новое всегда немного страшно. С чего начать, откуда взять деньги – эти вопросы волновали и многодетную семью. О форме государственной поддержки малоимущим гражданам, как социальный контракт, Альбина слышала не раз. Чтобы узнать о ней подробнее, мама троих детей в начале лета обратилась в отдел социальной защиты. Специалисты подробно рассказали ей о социальном контракте, предложили в нем участвовать.

Составить бизнес-план Альбине не составило труда. В рамках социального контракта для ведения предпринимательской деятельности семье выплатили 250 тысяч рублей. Борисовы потратили деньги на покупку мини-трактора, рассады, а также построили несколько 20-ти метровых теплиц.

– Клубника – самая популярная ягода в нашем регионе. Ее любят многие, и она пользуется спросом. Вот мы и подумали: почему бы в большем обĕеме ее не выращивать самим? Изучили подробно интернет-сайты, особенно труды опытных ягодоводов из южных регионов. Благодаря социальному контракту мы решились начать свое дело. Действительно, нам не хватало решительности, а тут такая возможность. Государственная поддержка подтолкнула нас к решительному шагу, – отметила начинающий предприниматель.

На сегодняшний день площадь клубники занимает 30 соток земли, а со следующего года семья надеется увеличить и площадь, и производство ягоды. Семья выращивает 20-30 видов клубники. Итальянские, голландские сорта радуют не только своей транспортабельностью, но и ароматом и вкусом. А кому бы не хотелось полакомиться клубникой с ароматом персика или лесной ягоды? Плодоносящая с начала мая по конец октября клубника пользуется спросом и у местного населения, и у цивильских кондитеров.

– Для меня выращивание клубники – занятие, приносящее удовольствие. На участке мы трудимся всей семьей, дети тоже не остаются в стороне. Работа с землей – трудоемкий процесс, и не каждый решится на это. Но на самом деле земля дает энергию и вдохновение, а когда занимаешься своим делом – не чувствуешь усталости, – поделилась своими мыслями Альбина.

А уроженка Моргаушского района Антонина Михеева о социальном контракте узнала от сотрудников Центра занятости населения. Пребывавшая некоторое время за границей девушка, вернувшись на родину во время пандемии, оказалась в тяжелой жизненной ситуации. В надежде найти работу по своей сфере деятельности она встала на учет в Центр занятости, и уже через 2 месяца заключила социальный контракт. Антонина закупила необходимое оборудование и открыла салон красоты в городе Чебоксары. На сегодняшний день у нее уже есть постоянные клиенты, соответственно, увеличивается и доход.

Процедура заключения социального контракта проста. Нужно обратиться в отдел соцзащиты или в отдел службы занятости населения по месту жительства. Основное требование – качественный бизнес-план, реализация которого позволит повысить денежные доходы семьи и преодолеть трудную жизненную ситуацию.

С помощью социального контракта воплотивших свои мечты в жизнь людей в Чувашии немало. На открытие собственного дела в 2020 году на основании социального контракта из бюджета было выделено 116 млн. рублей, в 2021 году на эти цели направлено 146 млн. рублей. За время реализации программы государственной поддержки более 1200 жителей республики открыли свое дело.

www.hypar.ru

Вера ШУМИЛОВА.

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